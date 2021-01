Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 27. Janu­ar, um 15 Uhr, zu sei­ner ersten Sit­zung im neu­en Jahr zusam­men. Sie fin­det auf­grund der in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie gel­ten­den Abstands­re­geln im Atri­um in der Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1, statt und wird als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Auf der Tages­ord­nung der Sit­zung steht unter ande­rem die Vor­la­ge des Haus­halts­plan­ent­wurfs 2021 durch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Finanz­re­fe­rent Micha­el Ruben­bau­er. Außer­dem wird Johan­na Schmidt­mann (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen) als neu­es Stadt­rats­mit­glied beru­fen und ver­ei­digt. Sie rückt für Dr. Nor­bert Aas nach, der Ende ver­gan­ge­nen Jah­res aus dem Stadt­rat aus­ge­schie­den ist. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht die Ein­lei­tung der Plan­ver­fah­ren für ein neu­es Wohn­ge­bet an der Hohl­mühl­lei­te in Ober­kon­ners­reuth sowie die Gene­ral­sa­nie­rung des Richard-Wag­ner-Gym­na­si­ums. Die Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.