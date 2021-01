Wun­sie­del – Die Stadt Wun­sie­del kann in die­sen Tagen einen wich­ti­gen Mei­len­stein auf ihrem schwie­ri­gen Weg hin zu einer gesi­cher­ten Haus­halts­la­ge set­zen. Sie ist in der Lage, ihren Soll­fehl­be­trag im Haus­halt in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro auf einen Schlag zu decken. Gleich­zei­tig ent­ste­hen auch dem 100-pro­zen­ti­gen Toch­ter­un­ter­neh­men WUN Infra­struk­tur KU Vor­tei­le in Mil­lio­nen­hö­he. Die Wei­chen dafür haben Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik und der Vor­stand des Kom­mu­nal­un­ter­neh­mens Mar­co Kras­ser am Don­ners­tag in einer Ver­ein­ba­rung gestellt. Zuvor hat­ten der Stadt­rat sowie der Ver­wal­tungs­rat des KU in ihren Sit­zun­gen im Dezem­ber die Plä­ne jeweils ein­stim­mig gebilligt.

„Die Ver­ein­ba­rung, die wir hier aus­han­deln konn­ten, ist ein ech­ter Befrei­ungs­schlag in der schwie­ri­gen finan­zi­el­len Situa­ti­on unse­rer Stadt“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „Aber auch die Tat­sa­che, dass unser Kom­mu­nal­un­ter­neh­men im glei­chen Atem­zug Mil­lio­nen­vor­tei­le gene­rie­ren kann, kommt in Zukunft dem Betriebs­er­geb­nis und damit indi­rekt auch der Stadt Wun­sie­del zugu­te. Ich bin froh und dank­bar, dass wir im eng­sten Zusam­men­wir­ken zwi­schen der Stadt, unse­rem Kom­mu­nal­un­ter­neh­men sowie den Rechts­auf­sichts­be­hör­den des Land­rats­amts und der Regie­rung die­se wich­ti­ge Ent­wick­lung gestal­ten konn­ten. Das Ziel ist und bleibt die Kon­so­li­die­rung, eine geord­ne­te Finanz­si­tua­ti­on der Stadt Wun­sie­del und damit auch in mög­lichst naher Zukunft auch wie­der eine finan­zi­el­le Hand­lungs­fä­hig­keit zugun­sten unse­rer Bürger.“

Hin­ter­grund der posi­ti­ven Ent­wick­lung ist die aktu­el­le Zins­la­ge. Wäh­rend Spa­rer ange­sichts nied­ri­ger Zin­sen eher Nach­tei­le haben, kann die Situa­ti­on für Dar­le­hens­neh­mer stark von Vor­teil sein. Durch klu­ge Umschul­dung kön­nen älte­re Dar­le­hen abge­löst und damit Zins­vor­tei­le in erheb­li­cher Höhe geho­ben wer­den. Des­halb haben auch die Stadt Wun­sie­del und das WUN Infra­struk­tur KU gemein­sam ihre lau­fen­den Kre­dit­ver­trä­ge inten­siv geprüft und konn­ten fest­stel­len, dass inne­re Dar­le­hen, wel­che die Stadt an ihr eige­nes Unter­neh­men ver­ge­ben hat, zins­gün­stig abge­löst wer­den kön­nen. Dem Kom­mu­nal­un­ter­neh­men ent­ste­hen dadurch, gerech­net auf die Lauf­zeit bis 2048, Zins­vor­tei­le in Höhe von über 3 Mio. Euro. Zugleich ist Stadt dadurch in der Lage, unmit­tel­bar auf die gesam­te noch aus­ste­hen­de Sum­me von rund 10 Mio. Euro zurück­zu­grei­fen und ihren Soll­fehl­be­trag auf einen Schlag zu besei­ti­gen. Ein gedeck­ter Soll­fehl­be­trag ist für eine Stadt eine ganz wich­ti­ge von meh­re­ren Bedin­gun­gen, um über­haupt einen geneh­mi­gungs­fä­hi­gen Haus­halt auf­stel­len zu kön­nen. Das WUN Infra­struk­tur KU wird der Stadt Wun­sie­del zudem jähr­lich eine antei­li­ge Wei­ter­ga­be des Zins­vor­teils aus der Umfi­nan­zie­rung zukom­men lassen.

Vor­aus­set­zung für all dies ist, dass die bestehen­den Kre­dit­ver­trä­ge zwi­schen Stadt und KU vor­zei­tig auf­ge­löst wer­den. Die ent­spre­chen­de Ver­ein­ba­rung haben der Bür­ger­mei­ster und der KU-Vor­stand jetzt geschlossen.

„Ich bin froh, dass wir mit unse­rem neu­en Pro­ku­ri­sten Herrn Pie­rin­ger nun in der Finanz­welt eben­so inno­va­ti­ve Lösun­gen fin­den wie im tech­ni­schen Umfeld und damit gemein­sam die­se Lösung ent­wickeln und nun zum Erfolg füh­ren konn­ten. Die vor­zei­ti­ge Umschul­dung bringt uns als Unter­neh­men erheb­li­che Vor­tei­le und gleich­zei­tig pro­fi­tiert der Haus­halt der Stadt Wun­sie­del – und damit alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger“, so Mar­co Kras­ser, Vor­stand des WUN Infra­struk­tur KU. „Zugleich schaf­fen wir eine deut­lich über­sicht­li­che­re Struk­tur und kla­re Tren­nung der Schul­den­stän­de bei Stadt und Unternehmen.“

Mit der Ver­trags­un­ter­zeich­nung ist ein wich­ti­ger Schritt hin zu einer sta­bi­len Finanz­la­ge in Wun­sie­del getan. Wei­te­re wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für einen geneh­mi­gungs­fä­hi­gen Stadt­haus­halt ist die soge­nann­te „Min­dest­zu­füh­rung“ vom Ver­wal­tungs- in den Vermögenshaushalt.

„Wir arbei­ten jetzt sehr hart wei­ter, um auch die­se Vor­aus­set­zung in den näch­sten Jah­ren erfül­len zu kön­nen“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik abschlie­ßend.