Nach­dem zu Wochen­mit­te FFP2- oder ver­gleich­ba­re Schutz­mas­ken an Bedürf­ti­ge ver­schickt wur­den und sol­che Mas­ken im ÖPNV und im Ein­zel­han­del getra­gen wer­den müs­sen, gilt eine ent­spre­chen­de Mas­ken­pflicht zum eige­nen Schutz ab kom­men­der Woche auch für den Besuch im Land­rats­amt Bam­berg. In Anleh­nung an den Ein­zel­han­del tra­gen die Mit­ar­bei­ter der Behör­de medi­zi­ni­schen Mundschutz.

Unver­än­dert bleibt die Emp­feh­lung, Anlie­gen zunächst per Tele­fon oder schrift­lich zu klä­ren, um Kon­tak­te auf ein Mini­mum zu begren­zen. Für alle Besu­che im Land­rats­amt ist eine Ter­min­ver­ein­ba­rung nötig. Für Zulas­sun­gen ist dies digi­tal über die Home­page möglich.