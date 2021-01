Bam­berg. Auf­grund der Lärm­be­lä­sti­gung wur­de eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Bam­berg Stadt am 22.01.2021, gegen 21:05 Uhr, auf eine Fei­er in der Urban­stra­ße in Bam­berg auf­merk­sam. Eine Über­prü­fung ergab, dass sich in einer Woh­nung fünf Per­so­nen aus vier Haus­stän­den zum Alko­hol­kon­sum getrof­fen hat­ten. Alle Betei­lig­ten erhiel­ten eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes gegen die gel­ten­den Infektionsschutzregelungen.