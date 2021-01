Her­aus­for­de­rung Kli­ma­neu­tra­li­tät für Unter­neh­men: Online-Work­shoprei­he vom 11. Febru­ar bis zum 25. März

Eine der zen­tra­len Her­aus­for­de­run­gen auf der unter­neh­me­ri­schen Agen­da ist die Reduk­ti­on von Treib­haus­ga­sen und das Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment. Vie­le Unter­neh­men möch­ten oder müs­sen mög­lichst schnell kli­ma­neu­tral wer­den. Aber wie bewäl­tigt man die­sen Pro­zess? Wel­che Schrit­te sind erfor­der­lich und wo fängt man an?

Der Bay­reu­ther Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann weist dar­auf hin, dass die Kom­pe­tenz­in­itia­ti­ve ENER­GIE­re­gi­on Nürn­berg e.V. der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg dazu auch unse­ren Unter­neh­men vom 11. Febru­ar bis zum 25. März an fünf Nach­mit­ta­gen jeweils ab 16 Uhr eine kosten­freie Online-Work­shoprei­he anbie­tet. Teil­neh­men­de Unter­neh­men kön­nen hier ihre indi­vi­du­el­len Maß­nah­men ent­wickeln, um so Schritt für Schritt ihren CO2-Fuß­ab­druck zu verkleinern.

Inter­es­sier­te Unter­neh­men mel­den sich bit­te bis zum 3. Febru­ar 2021 direkt bei der ENER­GIE­re­gi­on per E‑Mail an die Adres­se veranstaltung@​energieregion.​de an.