Ver­tei­lung von FFP2-Mas­ken für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge erfolgt über die Kommunen

Die Pflicht zum Tra­gen von FFP2-Mas­ken gilt ab sofort auch für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Land­rats­am­tes sowie der Rat­häu­ser der elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis Lich­ten­fels. Das teilt das Land­rats­amt Lich­ten­fels mit. Dar­auf einig­ten sich der Land­rat und die elf Bür­ger­mei­ster in der Online-Bür­ger­mei­ster­dienst­be­spre­chung am Don­ners­tag (21. Janu­ar 2021). Die Rat­häu­ser haben zudem wei­ter­hin nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung geöffnet.

Ver­tei­lung der FFP2-Mas­ken an pfle­gen­de Angehörige

Ergän­zend zu den bis­he­ri­gen Unter­stüt­zungs­lei­stun­gen für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge, Besu­che­rin­nen und Besu­cher sowie das Per­so­nal in sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen stellt das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen bay­ern­weit eine Mil­li­on FFP2-Schutz­mas­ken kosten­frei zur Ver­fü­gung. Im Land­kreis Lich­ten­fels über­neh­men die Städ­te, Märk­te und Gemein­den die Ver­tei­lung der FFP2-Mas­ken an pfle­gen­de Angehörige.

Aus­ge­ge­ben wer­den die jeweils drei Schutz­mas­ken an die Haupt­pfle­ge­per­son (ein pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger der zu pfle­gen­den Per­son erhält die Mas­ken). Die Aus­ga­be erfolgt durch die Stadt- bzw. Gemein­de­ver­wal­tung in der die pfle­ge­be­dürf­ti­ge Per­son gemel­det ist. Zum Nach­weis der Bezugs­be­rech­ti­gung muss das Schrei­ben der Pfle­ge­kas­se mit Fest­stel­lung des Pfle­ge­gra­des der bzw. des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen vor­ge­legt wer­den. Wann und wo die Mas­ken­aus­ga­be statt­fin­det, erfah­ren Sie bei der jewei­li­gen Kom­mu­ne. Bit­te infor­mie­ren Sie sich auf der Home­page der jewei­li­gen Kom­mu­ne, wie die Aus­ga­be erfolgt.

Aus­ga­be­stel­len bei den jewei­li­gen Kom­mu­nen lau­ten wie folgt:

Alten­kunst­adt – Rathaus

https://​www​.alten​kunst​adt​.de/

https://​www​.alten​kunst​adt​.de/ Bad Staf­fel­stein – Kur- und Tourismusservice

https://​www​.bad​-staf​fel​stein​.de/

https://​www​.bad​-staf​fel​stein​.de/ Burg­kunst­adt – Rathaus

https://​www​.burg​kunst​adt​.eu/​s​e​i​t​e​/​d​e​/​s​t​a​d​t​/​0​2​/​-​/​S​t​a​r​t​s​e​i​t​e​.​h​tml

https://​www​.burg​kunst​adt​.eu/​s​e​i​t​e​/​d​e​/​s​t​a​d​t​/​0​2​/​-​/​S​t​a​r​t​s​e​i​t​e​.​h​tml Ebens­feld – Rathaus

https://​ebens​feld​.de/​d​e​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​m​e​l​d​u​n​g​e​n​/​f​f​p​-​m​a​s​k​e​n​-​p​f​l​e​g​e​b​e​d​u​e​r​f​t​i​g​e​.​php

https://​ebens​feld​.de/​d​e​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​m​e​l​d​u​n​g​e​n​/​f​f​p​-​m​a​s​k​e​n​-​p​f​l​e​g​e​b​e​d​u​e​r​f​t​i​g​e​.​php Hoch­stadt – Rathaus

https://​www​.hoch​stadt​-main​.de/

https://​www​.hoch​stadt​-main​.de/ Lich­ten­fels – Stadthalle

https://​www​.lich​ten​fels​.de/

https://​www​.lich​ten​fels​.de/ Markt­graitz – Rat­haus Redwitz

https://​www​.markt​graitz​.de

https://​www​.markt​graitz​.de Markt­z­euln – Rat­haus Anmel­dung – Mas­ken wer­den vom Bau­hof ausgefahren

https://​www​.markt​z​euln​.de

https://​www​.markt​z​euln​.de Michel­au – Rathaus

https://​www​.gemein​de​-michel​au​.de

https://​www​.gemein​de​-michel​au​.de Red­witz – Rathaus

https://​www​.red​witz​.de/

https://​www​.red​witz​.de/ Weis­main – Rathaus

https://​www​.stadt​-weis​main​.de/

Ver­tei­lung der FFP2-Mas­ken an Bedürftige

Wie die Land­kreis­ver­wal­tung wei­ter mit­teilt, erfolgt die Ver­tei­lung der FFP2-Mas­ken an Bedürf­ti­ge haupt­säch­lich per Post durch das Land­rats­amt an SGB II- und XII-Emp­fän­ger sowie an Per­so­nen, die SGB XII-Lei­stun­gen vom Bezirk beziehen.

Die Ver­tei­lung der FFP2-Mas­ken an die Obdach­lo­sen über­neh­men die Städ­te, Märk­te und Gemeinden.

Die ver­blei­ben­den FFP2-Mas­ken gehen an die Tafeln, die die­se wie­der­um an die­je­ni­gen Bedürf­ti­gen aus­ge­ben kön­nen, die gege­be­nen­falls von den ande­ren Ver­teil­ak­tio­nen nicht erfasst sein sollten.