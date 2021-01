Nach­dem am heu­ti­gen Nach­mit­tag die FFP2-Mas­ken durch das Land­rats­amt an die Gemein­de aus­ge­lie­fert wur­den, beginnt die Gemein­de Spei­chers­dorf am mor­gi­gen Don­ners­tag mit der Ver­tei­lung der kosten­frei­en Schutz­mas­ken an pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge. Nach Maß­ga­be des baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­sters Klaus Holet­schek erhält die Haupt­pfle­ge­per­son 3 Masken.

WICH­TIG: Für den Erhalt der Mas­ken ist nach den Vor­ga­ben des Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums zwin­gend das Schrei­bens der Pfle­ge­kas­se mit Fest­stel­lung des Pfle­ge­gra­des der bzw. des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen vorzulegen.

Die Aus­ga­be erfolgt zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses. Um die Abga­be so kon­takt­los wie mög­lich zu gestal­ten, wur­de vom Bau­hof eigens eine Abga­be­stel­le an einem Fen­ster am nörd­li­chen Rat­haus­ein­gang (Park­platz­sei­te) ein­ge­rich­tet. „Wir haben aus­rei­chend Mas­ken erhal­ten und kön­nen somit alle Haupt­pfle­ge­per­so­nen in unse­rer Gemein­de mit den Mas­ken aus­stat­ten. Eile ist somit kei­ne gebo­ten. Mein Dank gilt Hei­di Lau­ter­bach, die sich um die Ver­tei­lung küm­mert, dem Bau­hof und unse­rer Gemein­de­rä­tin Clau­dia Fischer, die uns tat­kräf­tig unter­stützt hat“, ver­deut­licht Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch.

Die Ver­tei­lung erfolgt mor­gen Don­ners­tag von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Am Frei­tag hat die Aus­ga­be­stel­le von 8 bis 12 Uhr geöffnet.