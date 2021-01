Am Sonn­tag, 31. Janu­ar, fin­det um 17 Uhr eine Orgel­ves­per in unse­rer Kir­che statt. An der neu reno­vier­ten Sandt­ner Orgel spielt der ehe­ma­li­ge Regio­nal­kan­tor und Basi­li­ka-Orga­nist Georg Schäff­ner aus Göß­wein­stein. Platz­re­ser­vie­rung über das Pfarr­bü­ro Ver­klä­rung Chri­sti, Jean-Paul-Str. 4, Forch­heim, Tel.-Nr. 2912. Ein­tritt frei.