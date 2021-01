Antrag an den Gemein­de­rat – Über­tra­gung von Gemein­de­ra­tes- und Aus­schuss­sit­zun­gen im Internet

Ein wesent­li­cher Punkt der demo­kra­ti­schen Ent­schei­dungs­fin­dung und der Selbst­ver­wal­tung der Kom­mu­nen ist die Öffent­lich­keit. Die­ser Grund­satz darf auch in CORO­NA-Zei­ten nicht ver­lo­ren gehen, meint der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der SPD im Adels­dor­fer Gemein­de­rat Nor­bert Lamm. Er schlägt des­halb eine Über­tra­gung der Gemein­de­rats­sit­zun­gen über das Inter­net vor. Ande­re Kom­mu­nen haben das bereits vor­ge­macht ergänzt Jörg Bubel und führt als Bei­spiel die letz­te Sit­zung des Erlan­ger Stadt­rats an, die als Live­stream im Inter­net über­tra­gen wurde.

Die bei­den SPD­ler stel­len des­halb den Antrag an den Adels­dor­fer Gemein­de­rat auch die Adels­dor­fer Sit­zun­gen im Inter­net zu über­tra­gen und so den Bürger*innen die unmit­tel­ba­re Teil­ha­be an den Sit­zun­gen, Bera­tun­gen und Beschlüs­sen zu ermöglichen.

Die Gemein­de­ord­nung schreibt grund­sätz­lich die öffent­li­che Bera­tung der Tages­ord­nungs­punk­te vor. Nur in weni­gen Punk­ten, z. B. Per­sön­lich­keits­schutz, ist eine nicht öffent­li­che Bera­tung und Beschluss­fas­sung zuläs­sig, begrün­den sie ihren Antrag.

Da in der aktu­el­len Situa­ti­on aus Infek­ti­ons­schutz­grün­den mög­lichst weni­ge Zusam­men­künf­te mit meh­re­ren Per­so­nen erfol­gen sol­len, scheu­en die Bür­ger auch vor dem Besuch von Gemein­de­rats- und Aus­schuss­sit­zun­gen zurück. Damit ist indi­rekt die Öffent­lich­keit der Sit­zun­gen ein­ge­schränkt bzw. nicht mehr gege­ben. Damit droht ein wesent­li­cher Pfei­ler der demo­kra­ti­schen Selbst­ver­wal­tung weg­zu­bre­chen, befürch­ten die bei­den Adels­dor­fer SPDler.

Dem wol­len Lamm und Bubel mit der Über­tra­gung der Sit­zun­gen im Inter­net entgegenwirken.

Wir sind uns bewusst, dass der per­sön­li­che Besuch von Gemein­de­rats­sit­zun­gen damit nicht voll­stän­dig ersetzt wer­den kann, die Live­über­tra­gung ist aber in der jet­zi­gen Situa­ti­on das beste Mit­tel, die Öffent­lich­keit der Sit­zun­gen zu erhal­ten, füh­ren sie wei­ter aus.