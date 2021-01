Amts­be­su­che nur mit FFP2-Maske

Das Land­rats­amt Kro­nach weist dar­auf hin, dass ab sofort, ana­log zum Ein­zel­han­del und ÖPNV, im Land­rats­amt sowie in allen Lie­gen­schaf­ten des Land­krei­ses Kro­nach (z.B. Wert­stoff­hö­fe) auch für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher das Tra­gen einer FFP2-Mas­ke zur Pflicht wird. Dies dient sowohl dem Schutz der Besu­che­rin­nen und Besu­cher als auch dem der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Behör­de und ihrer Außen­stel­len. Zusätz­lich gilt wei­ter­hin, einen Abstand von min­de­stens 1,5 Metern zu ande­ren Per­so­nen einzuhalten.

Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den gebe­ten, wei­ter­hin ihre Ange­le­gen­hei­ten – sofern mög­lich – tele­fo­nisch bezie­hungs­wei­se schrift­lich abzu­wickeln. Nur bei zeit­nah unum­gäng­li­chen Vor­gän­gen, die mit dem erfor­der­li­chen Erschei­nen im Land­rats­amt ein­her­ge­hen, wer­den Ter­mi­ne für einen Amts­be­such angeboten.

Die Ter­min­ver­ga­ben hin­sicht­lich der Kfz-Zulas­sung soll­ten nahe­zu aus­schließ­lich über das Online-Reser­vie­rungs­sy­stem (https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​-​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​b​e​h​o​e​r​d​e​n​w​e​g​w​e​i​s​e​r​/​?​t​e​r​m​i​n​v​e​r​e​i​n​b​a​r​u​n​g​-​o​n​l​i​n​e​&​o​r​g​a​=​3​5​203) erfol­gen. Das Land­rats­amt bit­tet dar­um, tele­fo­ni­sche Anfra­gen an die Kfz-Zulas­sungs­stel­le auf ein Min­dest­maß zu redu­zie­ren, um in der Zulas­sungs­stel­le die zeit­li­chen Abläu­fe für die ver­ein­bar­ten Ter­mi­ne nicht zu gefähr­den. Nur in Aus­nah­me­fäl­len, wenn bei­spiels­wei­se kei­ne Mög­lich­keit der Online-Ter­min­ver­ein­ba­rung exi­stiert, besteht die Mög­lich­keit der tele­fo­ni­schen Kon­takt­auf­nah­me unter 09261 678–256.

In allen ande­ren Geschäfts­be­rei­chen des Land­rats­am­tes ist die Ter­min­ver­ga­be tele­fo­nisch oder schrift­lich mit der zustän­di­gen Mitarbeiterin/​dem zustän­di­gen Mit­ar­bei­ter abzu­wickeln. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den gebe­ten, sich nach Betre­ten des Land­rats­am­tes an der Infor­ma­ti­ons­zen­tra­le im Ein­gangs­be­reich anzu­mel­den. Von dort aus wer­den sie dann zu ihrem Ter­min wei­ter­ge­lei­tet. Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass für den Besuch in der Behör­de eine FFP2-Mas­ke getra­gen wer­den muss.

Land­rat Klaus Löff­ler bit­tet um Ver­ständ­nis für die­se Ein­schrän­kun­gen, die nicht nur den Dienst­be­trieb im Land­rats­amt in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten sicher­stel­len sol­len, son­dern die dar­über hin­aus ein wich­ti­ger Mosa­ik­stein inner­halb der Gesamt­maß­nah­men zur Ein­däm­mung der Coro­na-Pan­de­mie sind. Zugleich sichert der Land­rat zu, dass nach wie vor alle Vor­gän­ge bear­bei­tet wer­den: „Wir sind auch wei­ter­hin für die Men­schen in unse­rem Land­kreis da und tun alles, was in unse­ren Kräf­ten steht.“