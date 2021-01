Hin­weis zur Corona-Impfung

In den näch­sten Tagen erhal­ten in Stadt und Land­kreis alle über 80-jäh­ri­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die nicht in Senio­ren­ein­rich­tun­gen leben, einen Infor­ma­ti­ons­brief des gemein­sa­men Impf­zen­trums zur Coro­na-Schutz­imp­fung. Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von Senio­ren­ein­rich­tun­gen wer­den über die Ein­rich­tung kon­tak­tiert und erhal­ten des­halb kein Anschrei­ben. Das Schrei­ben erklärt ins­be­son­de­re, wie die Regi­strie­rung für die Imp­fung über das Impf­por­tal www​.impf​zen​tren​.bay​ern erfolgt.

Hin­weis: Die Schrei­ben kön­nen den Redak­tio­nen auf Wunsch zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zum gemein­sa­men Impf­zen­trum von Stadt und Land­kreis gibt es im Inter­net unter erlan​gen​.de/​I​m​p​f​z​e​n​t​rum.