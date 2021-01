Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Auf zwei Fla­schen Whis­key für knapp 16 Euro hat­te es am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 22-jäh­ri­ger Mann in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt abge­se­hen. Der Lang­fin­ger woll­te den Alko­hol ver­steckt im Ruck­sack ohne Bezah­lung aus dem Laden schmug­geln, wur­de aber vom auf­merk­sa­men Fili­al­lei­ter dabei beob­ach­tet und die Poli­zei verständigt.

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend, kurz nach 17.00 Uhr, wur­de dann ein 38-jäh­ri­ger Mann in einem Geschäft im Bam­ber­ger Osten beim Dieb­stahl von eben­falls zwei Fla­schen Whis­key für knapp 31 Euro ertappt. Auch er wur­de vom Laden­de­tek­ti­ven dabei beob­ach­tet und die Poli­zei verständigt.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Cobur­ger Stra­ße wur­de zwi­schen dem 04. und 14. Janu­ar die­sen Jah­res, in der Nähe einer dor­ti­gen Tank­stel­le, das Heck eines dort abge­stell­ten Anhän­gers ange­fah­ren. Dem Fahr­zeug­hal­ter ent­stand dadurch Sach­scha­den von etwa 200 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

21-Jäh­ri­ger lei­stet im Gericht Wider­stand und belei­digt Polizeibeamte

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag wur­de die Poli­zei ins Gericht zum Syn­ago­gen­platz geru­fen, weil sich dort ein Zeu­ge im Gerichts­saal unge­bühr­lich ver­hal­ten hat­te. Er woll­te das Gebäu­de nicht ver­las­sen und muss­te mit unmit­tel­ba­rem Zwang hin­aus­ge­bracht wer­den. Nur mit Unter­stüt­zung von ins­ge­samt drei Poli­zei­strei­fen konn­te der 21-Jäh­ri­ge letzt­end­lich zur Poli­zei gebracht wer­den. Dort belei­dig­te er erneut die ein­ge­setz­ten Beam­ten und lei­ste­te bei der Ver­brin­gung in die Zel­le erheb­li­chen Wider­stand. Er wur­de in Gewahr­sam genom­men und muss sich wegen Wider­stan­des gegen Poli­zei­be­am­te und Belei­di­gung verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Bei­fah­rer­tü­re mit Kratzern

LIS­BERG. Die Bei­fah­rer­tü­re eines grau­en Pkw, VW Golf, ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter und rich­te­te dabei einen Scha­den von min­de­stens 500 Euro an. Das Fahr­zeug stand zwi­schen dem 9. und 14. Janu­ar im Hof eines Anwe­sens in der Hauptstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se geben?

Par­füm nicht bezahlt

HALL­STADT. In einem Dro­ge­rie­markt in der Miche­lin­stra­ße fiel einer Mit­ar­bei­te­rin am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein Kun­de in ver­däch­ti­ger Wei­se auf. Der Mann hat­te in sei­nem Ein­kaufs­korb ein Par­füm im Wert von knapp 70 Euro und ver­such­te ohne Bezah­lung den Markt zu ver­las­sen. Der 32-jäh­ri­ge geor­gi­sche Laden­dieb wird zur Anzei­ge gebracht.

Auto brann­te nach Unfall aus

STA­DEL­HO­FEN. Auf einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg zwi­schen Stein­feld und Sche­dern­dorf kam am Don­ners­tag­mor­gen ein Ver­kehrs­teil­neh­mer mit einem Pkw, Audi A 4, von der Fahr­bahn ab und fuhr sich anschlie­ßend fest. Das Auto fing dar­auf­hin Feu­er und stand bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr bereits in Voll­brand. Gegen­über einem Zeu­gen, der noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe an die Unfall­stel­le kam, gab der stark alko­ho­li­sier­te Mann an, ledig­lich Bei­fah­rer im Unfall­au­to gewe­sen zu sein und woll­te weg­lau­fen. Ein durch die Poli­zei­be­am­ten durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 2,44 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt wur­de. Zudem stell­te sich her­aus, dass der 56-jäh­ri­ge Mann kei­nen Füh­rer­schein besitzt und am Fahr­zeug unter­schied­li­che Kenn­zei­chen ange­bracht waren. Das aus­ge­brann­te Auto wur­de zur Spu­ren­si­che­rung abge­schleppt. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei nach Zeu­gen. Wem ist am Don­ners­tag­mor­gen der mit Kurz­zeit­kenn­zei­chen ver­se­he­ne, sil­ber­ne Audi A4 im Bereich Stein­feld und Sche­dern­dorf auf­ge­fal­len. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

Nach Anstoß geflüchtet

STRUL­LEN­DORF. Einen Scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro rich­te­te zwi­schen 28. Dezem­ber und 14. Janu­ar ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an einem ord­nungs­ge­mäß in der Sie­mens­stra­ße abge­stell­ten Lkw an. Anschlie­ßend flüch­te­te der Unfall­ver­ur­sa­cher, ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Auf­grund des Scha­dens­bil­des dürf­te es sich beim flüch­ti­gen Fahr­zeug eben­falls um ein grö­ße­res Fahr­zeug gehan­delt haben.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Bei Über­ga­be das Han­dy geraubt

SCHLÜS­SEL­FELD, LKR. BAM­BERG. Bei der Über­ga­be eines im Inter­net ange­bo­te­nen Mobil­te­le­fons raub­te am frü­hen Don­ners­tag­abend ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Han­dy der Ver­käu­fe­rin. Die Kri­po Bam­berg bit­tet um Hinweise.

Die Frau aus dem Gemein­de­teil Eckers­bach hat­te ihr Han­dy über eine Inter­net­platt­form zum Ver­kauf ange­bo­ten und mit einem Inter­es­sen­ten für Don­ners­tag eine per­sön­li­che Abho­lung und Bezah­lung ver­ein­bart. Als der unbe­kann­te Mann gegen 18 Uhr am Anwe­sen der Ver­käu­fe­rin erschien, raub­te er ihr in der Woh­nung mit Gewalt das Han­dy und flüch­te­te anschlie­ßend. Er ent­kam mit einem hell­far­be­nen Mer­ce­des, der offen­sicht­lich von einem Kom­pli­zen gelenkt wur­de und bereits mit geöff­ne­ter Bei­fah­rer­tür vor dem Haus auf den Räu­ber war­te­te. Der Wagen ent­fern­te sich anschlie­ßend in Rich­tung Elsen­dorf. Die Über­fal­le­ne erlitt leich­te Ver­let­zun­gen und ver­stän­dig­te umge­hend die Poli­zei. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung mit meh­re­ren Strei­fen­be­sat­zun­gen ver­lief bis­lang ergebnislos.

Der Räu­ber wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß und schlank

geschätz­te 30 Jah­re alt mit Dreitagebart

beklei­det mit einer schwar­zen Hose und einer schwar­zen Jacke

trug einen schwar­zen Mund-Nasen-Schutz

Vom Kenn­zei­chen des hell­far­be­nen Mer­ce­des, mit dem der Mann flüch­te­te, konn­ten Zeu­gen ledig­lich den Anfangs­buch­sta­ben „B“ ablesen.

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Schutz­plan­ke ram­po­niert und weitergefahren

Hall­stadt. Von Mitt­woch­abend bis Don­ners­tag­mit­tag kam auf der A 70, Rich­tung Bay­reuth, ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem LKW nach rechts von der Fahr­bahn ab und drück­te min­de­stens sie­ben Fel­der der Außen­schutz­plan­ke ein. Dabei ent­stand an der Schutz­plan­ke ein Sach­scha­den von rund 3000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne den Unfall zu mel­den. Die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg bit­tet zu die­sem Vor­fall um Zeu­gen­mel­dun­gen unter Tel. 0951/9129–510

„Gei­ster­fah­re­rin“ wird gesucht

Breitengüßbach/​Zapfendorf. Am Don­ners­tag, kurz vor 17.00 Uhr, fuhr, an der AS Brei­ten­güß­bach-Mit­te, ein PKW in fal­scher Rich­tung auf die Rich­tungs­fahr­bahn-Süd/ Bam­berg der A 73 auf und anschlie­ßend bis zur AS Zap­fen­dorf in fal­scher Rich­tung wei­ter. Nach Mit­tei­lung von Ver­kehrs­teil­neh­mern soll es sich bei der Fah­re­rin um eine „älte­re Dame“ gehan­delt haben. Meh­re­re Fahr­zeug­füh­rer muss­ten stark abbrem­sen und aus­wei­chen um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Eine Beschrei­bung oder ein amt­li­ches Kenn­zei­chen des Pkw konn­te bis­her nicht erlangt wer­den. Ermitt­lun­gen wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung wur­den auf­ge­nom­men. Die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg bit­tet zu die­sem Vor­fall drin­gend um Hin­wei­se von wei­te­ren Zeu­gen und Geschä­dig­ten unter T. 0951/9129–510.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Trun­ken­heits­fahrt und Dro­gen­fahrt aufgedeckt

BAY­REUTH. Bei Kon­trol­len zogen Beam­te der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Bay­reuth am Don­ners­tag einen deut­lich alko­ho­li­sier­ten Fahr­rad­fah­rer sowie einen unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­den Auto­fah­rer aus dem Verkehr.

Gegen 18 Uhr geriet zunächst ein 21-jäh­ri­ger Auto­fah­rer in eine Kon­trol­le. Hier­bei stell­ten die Beam­ten deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum fest. Ein Dro­gen­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht der Beam­ten, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wer­den muss­te. Gegen den Bay­reu­ther ist ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wor­den, sein Fahr­zeug muss­te er ste­hen lassen.

Gegen 23.15 Uhr fiel der Strei­fen­be­sat­zung ein Fahr­rad­fah­rer auf, der am Hohen­zol­lern­ring das Rot­licht miss­ach­te­te. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le bemerk­ten die Poli­zi­sten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch bei dem 28-Jäh­ri­gen. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,8 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me muss­te ange­ord­net wer­den. Der Mann muss sich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und einem Ver­stoß gegen die Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung verantworten.

Bei Kon­trol­le Schlag­ring beschlagnahmt

BAY­REUTH. Mit einem Schlag­ring war am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 21-Jäh­ri­ger im Stadt­ge­biet unter­wegs. Zivil­be­am­te der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste kon­trol­lier­ten den Mann und stell­ten den ver­bo­te­nen Gegen­stand sicher.

Kurz nach 14 Uhr geriet der Mann im Stadt­teil Kreuz ins Visier der Zivil­be­am­ten. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­ten die Poli­zi­sten den ver­bo­te­nen Schlag­ring in der Klei­dung des Man­nes fest und beschlag­nahm­ten die Waf­fe. Der Mann muss sich jetzt wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Betäu­bungs­mit­tel sichergestellt

BAY­REUTH. Das auf­fäl­li­ge Ver­hal­ten eines Man­nes führ­te Don­ners­tag­nacht zur Sicher­stel­lung von diver­sen Betäubungsmitteln.

Ein 37-Jäh­ri­ger aus Bay­reuth fiel einer Zivil­strei­fe auf, als er in der Alt­stadt zunächst auf der Stra­ße saß und beim Erken­nen der Strei­fe einen Gegen­stand unter einen gepark­ten Pkw warf. Bei der fol­gen­den Kon­trol­le wur­de unter dem Pkw eine Pla­stik­tü­te mit über 20 Gramm Mari­hua­na gefun­den. Zudem hat­te der Mann noch zwei ver­schrei­bungs­pflich­ti­ge Tablet­ten ein­stecken. In der nahe­ge­le­ge­nen Woh­nung lag auf einem Tisch auch noch ein rauch­fer­ti­ges Tabak-Marihuana-Gemisch.

Die auf­ge­fun­de­nen Betäu­bungs­mit­tel wur­den sicher­ge­stellt. Gegen den Mann wird wegen Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ermittelt.

Mit frem­den Fahr­rad unterwegs

BAY­REUTH. Das Igno­rie­ren der nächt­li­chen Aus­gangs­sper­re deck­te einen ver­meint­li­chen Fahr­rad­dieb­stahl auf.

Don­ners­tag­nacht befuhr ein 33-jäh­ri­ger Mann aus Bay­reuth die Albrecht-Dürer-Stra­ße mit einem Fahr­rad stadt­aus­wärts. Da dies zeit­lich deut­lich nach 21 Uhr statt­fand, wur­de er durch eine Strei­fe der PI Bay­reuth-Stadt kon­trol­liert. Er konn­te kei­nen trif­ti­gen Grund für einen Auf­ent­halt außer­halb sei­ner Woh­nung nen­nen. Zudem erreg­te das mit­ge­führ­te Fahr­rad die Auf­merk­sam­keit der Beam­ten. Letzt­end­lich habe der Mann das Fahr­rad von einer Bekann­ten bekom­men, deren Namen er nicht nen­nen woll­te oder konn­te. Nach­wei­se über die Eigen­tums­ver­hält­nis­se oder einen berech­tig­ten Besitz des Rades konn­ten jedoch nicht ermit­telt werden.

Das schwar­ze Moun­tain­bike der Mar­ke Cube wur­de wegen Ver­dacht des Dieb­stahls sicher­ge­stellt. Mög­li­che Eigen­tü­mer des Rades wer­den gebe­ten, sich unter Tel.: 0921/506‑2130 bei der PI Bay­reuth-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

