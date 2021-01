Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über 80-Jah­re in Stadt und Land­kreis Bam­berg kön­nen sich ab sofort für die Coro­na­schutz­imp­fung im Impf­zen­trum Bam­berg, Forch­hei­mer Str. 15, 96050 Bam­berg anmel­den. Dies kann tele­fo­nisch, per E‑Mail oder Online erfol­gen. Mit dem ersten Ter­min erhal­ten Impf­wil­li­ge auch den Ter­min für die vor­ge­schrie­be­ne zwei­te Impfung:

Impf­zen­trum Tele­fon: 0951/94 23 010 , täg­lich von 8.30 bis 16.30 Uhr

, täg­lich von 8.30 bis 16.30 Uhr Impf­zen­trum Mail­adres­se: kontakt@​impfzentrum-​bamberg.​de Über das Online-Por­tal ist für JEDE Regi­strie­rung EINE gül­ti­ge E‑Mailadresse not­wen­dig – d.h. es kön­nen nicht meh­re­re Per­so­nen mit der­sel­ben E‑Mailadresse gemel­det werden.

Impf­zen­trum Online­por­tal (ab 15.01.): www​.impf​zen​trum​-bam​berg​.de

Bei Fra­gen oder län­ge­ren War­te­zei­ten bei der tele­fo­ni­schen Anmel­dung wen­den Sie sich bit­te an unser Bür­ger-Impf­te­le­fon: 0951/87 ‑24 24 (Mon­tag bis Frei­tag von 9.00 bis 13.00 Uhr)

Zur Imp­fung sind die Kran­ken­kas­sen­kar­te und, falls vor­han­den, der Impf­aus­weis und medi­zi­ni­sche Unter­la­gen, wie Herz­pass, Dia­be­ti­ker­aus­weis oder Medi­ka­men­ten­li­ste mit­zu­brin­gen. Die Imp­fung ist kosten­los. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den gebe­ten, bei ihrem Besuch im Impf­zen­trum wenn mög­lich eine FFP2-Mas­ke zu tra­gen – so wie es im Nah­ver­kehr und beim Ein­kauf bereits ab kom­men­den Mon­tag (18.1.) vor­ge­schrie­ben ist.

Stadt und Land­kreis Bam­berg haben bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de mehr als 14.000 Brie­fe an die Ü80-Jäh­ri­gen in der Regi­on ver­schickt, um auf den Impf­start und die nun mög­li­che Anmel­dung hin­zu­wei­sen. Auf­grund der gro­ßen Men­ge konn­ten nicht alle Brie­fe zeit­gleich zuge­stellt wer­den, in den näch­sten Tagen müss­te aber alle Anschrei­ben zuge­stellt wor­den sein. Daher wird noch­mals dar­auf hin­ge­wie­sen, dass die Anmel­dung ab sofort mög­lich ist.