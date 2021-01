Mehr als 1300 Per­so­nen im Land­kreis konn­ten bis­lang geimpft wer­den, auch für den mor­gi­gen Frei­tag ist die Lie­fe­rung wei­te­ren Impf­stoffs ange­kün­digt. Bereits am Wochen­en­de wer­den in den Pfle­ge­hei­men der Regi­on alle Impf­wil­li­gen die erste Imp­fung erhal­ten haben, zum Start der neu­en Woche wer­den dort die ersten Per­so­nen ihre zwei­te Dosis bekom­men. Im näch­sten Schritt ste­hen dann die Ein­rich­tun­gen des betreu­ten Woh­nens auf der Liste und auch im Impf­zen­trum selbst ist der Betrieb im Rah­men des vor­han­de­nen Impf­stoffs bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ange­lau­fen. „Die Abläu­fe haben sich gut ein­ge­spielt und ab näch­ster Woche soll regel­mä­ßig zwei­mal in der Woche wei­te­rer Impf­stoff ange­lie­fert wer­den“, sagt BRK-Chef Tho­mas Ulbrich.

In der Hot­line herr­sche reger Betrieb, sehr vie­le Impf­wil­li­ge ver­such­ten täg­lich ihren per­sön­li­chen Ter­min zu ver­ein­ba­ren. Ein Grund dafür ist sicher auch, dass alle über 80-jäh­ri­gen im Land­kreis, die nicht in Senio­ren­hei­men leben, ein per­sön­li­ches Anschrei­ben des Land­rats erhal­ten haben, in dem sie auf­ge­for­dert wer­den, sich für eine Imp­fung anzumelden.

„Im Moment ist es so, dass es manch­mal ein biss­chen Geduld erfor­dert, bis man in der Hot­line durch­kommt. Das ist sicher in jedem Impf­zen­trum land­auf, land­ab so der Fall. Umso erfreu­li­cher fin­de ich, dass wir von einem Groß­teil unse­rer Anru­fer und auch von vie­len Geimpf­ten ein sehr posi­ti­ves Feed­back zur Orga­ni­sa­ti­on erhal­ten. Heu­te haben wir unse­re neue Tele­fon­an­la­ge in Betrieb neh­men kön­nen, die es uns künf­tig ermög­licht, auf sechs Lei­tun­gen gleich­zei­tig zu telefonieren.“

Bis­lang konn­ten die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen rund 600 Anru­fe täg­lich abar­bei­ten, par­al­lel dazu sind cir­ca 2500 Emails ange­kom­men. Neben der tele­fo­ni­schen Anmel­dung (09232/6008959, täg­lich und auch am Wochen­en­de zwi­schen 9 und 16 Uhr) und der Anmel­dung per Email (impftermin@​kvwunsiedel.​brk.​de) ist inzwi­schen auch die Regi­strie­rung über die Inter­net­sei­te Impf­zen­trum Bay­ern mög­lich (https://​impf​zen​tren​.bay​ern/) und aus­drück­lich erwünscht.

„Die­sen Weg kann ab sofort jeder Mensch jeden Alters nut­zen“, erklärt Tho­mas Ulb­rich. „Die Soft­ware sam­melt alle Anmel­dun­gen, prio­ri­siert auto­ma­tisch, orga­ni­siert die Impf­ter­mi­ne und ver­schickt am Ende auch die Ein­la­dun­gen zur Imp­fung. Es wird nie­mand ver­ges­sen.“ Zur Imp­fung selbst ist die­se Ein­la­dung mit­zu­brin­gen, erklärt der BRK-Chef wei­ter. Eben­so wie ein Per­so­nal­aus­weis, ein Impf­buch (falls vor­han­den) und eine aktu­el­le Medikamentenliste.

Auch die Gesund­heits­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Kor­ne­lia Schaff­hau­ser, zieht nach den ersten drei Wochen eine zufrie­de­ne Bilanz: „Ich freue mich sehr, dass der Impf­stoff so gut ver­tra­gen wird. Das zeigt die Tat­sa­che, dass es zu kei­nen grö­ße­ren Zwi­schen­fäl­len bei den Imp­fun­gen gekom­men ist; offen­bar wird das Prä­pa­rat sehr gut vertragen.“