Zu einem öku­me­ni­schen Uni-Jazz-Got­tes­dienst laden die evan­ge­li­sche und die katho­li­sche Hoch­schul­ge­mein­de am kom­men­den Sonn­tag, 17. Janu­ar um 19 Uhr in die Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm ein. Der Got­tes­dienst mit Gedich­ten zum The­ma „Wir Men­schen sind Pas­sa­gie­re“ (Hein­rich Hei­ne) wird gestal­tet von Prof. Dr. Iris Her­mann, Neue­re deut­sche Lite­ra­tur, und Pfar­rer Tho­mas Braun. Den Jazz spie­len Kon­rad Busch­hü­ter (Key­boards), Max Neu­ner (Bass) und Mark Pera­kis (Trom­pe­te). Bit­te Mund-Nasen-Schutz mit­neh­men. Um Spen­den wird am Aus­gang gebe­ten. Der Got­tes­dienst wird auch als Live­stream auf www​.erloe​ser​kir​che​-bam​berg​.de übertragen