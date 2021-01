„Bei der Berufs- und Stu­di­en­wahl las­sen wir die Jugend­li­chen auch jetzt nicht allein. Wir kön­nen in der Zeit des aktu­el­len Lock­downs kei­ne per­sön­li­chen Gesprä­che an den Schu­len anbie­ten, bera­ten jedoch tele­fo­nisch, per Video oder in Ein­zel­fäl­len auch per­sön­lich in der Arbeits­agen­tur vor Ort und beant­wor­ten dabei alle Fra­gen zur Berufs- und Studienwahl.

Ich ermun­te­re alle Jugend­li­chen, sich mit den eige­nen Stär­ken aus­ein­an­der­zu­set­zen, sich über die vie­len inter­es­san­ten Beru­fe zu infor­mie­ren und so auch unter den jet­zi­gen Bedin­gun­gen die eige­ne Berufs­weg­pla­nung vor­an­zu­trei­ben. Die Berufs­be­ra­ter unter­stüt­zen Euch ger­ne dabei“, sagt Bri­git­te Glos, Vor­sit­zen­de der Geschäfts­füh­rung der Agen­tur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Aktu­ell gibt es bei der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg 2 957 gemel­de­te freie Lehr­stel­len. Auf jeden der­zeit bei der Berufs­be­ra­tung gemel­de­ten Bewer­ber kom­men rein sta­ti­stisch drei Ausbildungsplätze.

Jetzt Ter­min bei der Berufs- oder Stu­di­en­be­ra­tung vereinbaren

Tele­fon: 09561 93 100 für Bam­berg, Forch­heim, Lich­ten­fels, Kro­nach und Coburg

Bamberg.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de für Bam­berg und Forchheim

Coburg.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de für Coburg, Lich­ten­fels und Kronach

TOP 10 der frei­en Lehrstellen

Pfle­ge­fach­man­n/-frau 191

Kauf­man­n/-frau – Ein­zel­han­del 163

Fachverkäufer/​in – Lebens­mit­tel­hand­werk (Bäcke­rei) 131

Verkäufer/​in 102

Anlagenmechaniker/​in – Sanitär‑, Hei­zungs- und Kli­ma­tech­nik 70

Kauf­man­n/-frau – Ver­si­che­run­gen u. Finan­zen – Ver­si­che­rung 70

Fach­kraft – Lager­lo­gi­stik 63

Indu­strie­kauf­man­n/-frau 60

Kauf­man­n/-frau – Büro­ma­nage­ment 55

Industriemechaniker/​in 54

Berufs- und Stu­di­en­wahl: Online rund um die Uhr möglich

Gera­de jun­ge Men­schen fin­den sich gut im Inter­net zurecht. Die Bun­des­agen­tur für Arbeit stellt jun­gen Men­schen ein brei­tes Spek­trum an kosten­lo­sen Online-Ange­bo­ten rund um das The­ma Berufs- und Stu­di­en­wahl zur Verfügung.

Das Selbst­er­kun­dungs­tool Check U hilft dabei, Beru­fe und Stu­di­en­gän­ge zu fin­den, die zu den eige­nen Inter­es­sen und Fähig­kei­ten pas­sen: www.check‑u.de

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu mehr als 3.000 Beru­fen bie­tet das Internetportal

www​.beru​fe​net​.arbeits​agen​tur​.de oder das Film­por­tal www​.beru​fe​.tv.

Schü­ler an Mit­tel­schu­len, Real­schu­len und Wirt­schafts­schu­len fin­den im Por­tal www​.pla​net​-beruf​.de umfang­rei­ches Mate­ri­al rund um die The­men Aus­bil­dungs­su­che, Bewer­bung und Berufswahl.

Schü­ler an Fach­ober­schu­len, Berufs­ober­schu­len und Gym­na­si­en fin­den Infor­ma­tio­nen auf www​.abi​.de sowie auf www​.stu​di​en​wahl​.de und www​.arbeits​agen​tur​.de/​s​t​u​d​i​e​n​s​u​che