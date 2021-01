Wegen der jüng­sten Schnee­fäl­le und den damit ver­bun­de­nen schwie­ri­gen Stra­ßen­ver­hält­nis­sen war es den im Land­kreis­ge­biet ein­ge­setz­ten Ent­sor­gungs­dienst­lei­stern trotz inten­si­ver Bemü­hun­gen nicht mög­lich, die Tou­ren kom­plett abzuschließen.

Die Ent­sor­ger haben fol­gen­de Son­der­tou­ren angeboten:

Nicht­ent­leer­te Bio­müll­be­häl­ter im Gemein­de­be­reich Frens­dorf und im Stadt­ge­biet Schlüs­sel­feld (inkl. Stadt­tei­le) wer­den am Frei­tag, 15. Janu­ar 2021 nachgefahren.

Die Abfall­wirt­schaft emp­fiehlt auf­grund der Wit­te­rung die brau­ne Ton­ne ggf. bis dahin in einer Gara­ge, einem Schup­pen oder zumin­dest an einer wind­ge­schütz­ten Haus­wand auf­zu­stel­len. Durch die erneu­te Bereit­stel­lung am Ersatz­ter­min 15. Janu­ar 2021 (bis 6.00 Uhr) wird die Wahr­schein­lich­keit des Fest­frie­rens deut­lich gerin­ger. Sitzt der Inhalt der Bio-Ton­ne am Tag der Ent­lee­rung trotz­dem fest, soll­te man ver­su­chen, die­sen mit einem Besen­stiel oder Spa­ten auf­zu­lockern, damit das Sam­mel­gut aus der Ton­ne rut­schen kann.

Die nicht ent­leer­ten Rest­müll­be­häl­ter in den Gemein­de­re­gio­nen Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf, But­ten­heim, Hei­li­gen­stadt und Strul­len­dorf sol­len laut Aus­sa­ge des Ent­sor­gungs­dienst­lei­sters (Fa. Eich­horn) bis spä­te­stens Sams­tag, 16. Janu­ar 2021 nach­ge­leert wer­den. Bit­te die betrof­fe­nen Rest­müll­ge­fä­ße daher ent­spre­chend an der Stra­ße ste­hen lassen.

Durch die unplan­mä­ßi­gen Son­der­tou­ren kann es zu Zeit­ver­schie­bun­gen der regu­lä­ren Don­ners­tags- und Frei­tags-Tou­ren kom­men. Daher eine wich­ti­ge Bit­te an alle Betrof­fe­nen: Sämt­li­che Müll­ge­fä­ße sol­len – wie eigent­lich prin­zi­pi­ell vor­ge­se­hen – bereits ab 6.00 Uhr zur Abfuhr bereit­ge­stellt werden.

Pro­ble­me auch bei der Abfuhr der „Gel­ben Säcke“

Bei der Diens­tags- und Mitt­wochs-Abfuhr der „Gel­ben Säcke“ kam es eben­falls zu Ver­zö­ge­run­gen; Nach­bes­se­run­gen sol­len laut Aus­sa­ge des zustän­di­gen Ent­sor­gers bis 14. Janu­ar 2021 weit­ge­hend abge­schlos­sen sein. Das Abfuhr­un­ter­neh­men teilt aller­dings den­noch mit, dass die am 13. Janu­ar 2021 in den Gemein­de­re­gio­nen Königs­feld und Sta­del­ho­fen ste­hen­ge­blie­be­nen Säcke lei­der nicht nach­ge­holt wer­den kön­nen. Der Ent­sor­ger bit­tet dar­um, die­se statt­des­sen wie­der zurück­zu­neh­men und bei der Abfuhr am 10. Febru­ar 2021 erneut bereitzustellen.

Die Abfall­wirt­schaft weist dar­auf hin, dass für jede Ver­packung vom Her­stel­ler eine Lizenz­ge­bühr an ein Dua­les System ent­rich­tet wer­den muss. Die­se ist abhän­gig von der Grö­ße und der Art des Mate­ri­als. In der Regel wer­den die Gebüh­ren vom Han­del über den Ver­kaufs­preis des Pro­dukts an den Ver­brau­cher wei­ter­ge­ge­ben. Jeder Käu­fer zahlt daher mit dem Pro­dukt auch einen gewis­sen Betrag für die Samm­lung, Sor­tie­rung und Ver­wer­tung der Verpackungsmaterialien.

Die Abfuhr der „Gel­ben Säcke“ wird somit nicht aus den Abfall­ent­sor­gungs­ge­büh­ren des Land­krei­ses Bam­berg finanziert.

Bei Rück­fra­gen errei­chen betrof­fe­ne Haus­hal­te die Fa. Remon­dis über deren kosten­lo­se Ser­vice­num­mer 0800/1223255 oder per E‑Mail:

langewiesen@​remondis.​de

Bei allen Fra­gen zu den The­men „ver­zö­ger­te Behäl­ter­ab­fuhr“ sowie „Abfall­wirt­schaft“ steht die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses Bam­berg unter den Tele­fon­num­mern 0951/85–706 oder ‑708 bzw. per Mail unter abfallberatung@​lra-​ba.​bayern.​de ger­ne zur Verfügung.