Bar­rie­re­freie Bahn­hö­fe sol­len kei­ne Aus­nah­me, son­dern die Regel sein“, for­dert CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer und plä­diert für den ent­spre­chen­den Aus­bau des Bahn­hofs Peg­nitz. Seit gerau­mer Zeit steht sie des­halb im Aus­tausch mit der Bahn und der Baye­ri­schen Eisen­bahn­ge­sell­schaft (BEG).

Was den Zug­ver­kehr am Bahn­hof Peg­nitz betrifft, führt die BEG der­zeit ein Ver­ga­be­ver­fah­ren für SPNV-Zug­lei­stun­gen im Netz „Express­ver­kehr Nord­ost­bay­ern“ ab Dezem­ber 2023 durch, in dem auch der Peg­nit­zer Bahn­hof liegt. Dies teil­te die Baye­ri­sche Eisen­bahn­ge­sell­schaft der Bay­reu­ther Abge­ord­ne­ten in einem Schrei­ben mit. Dar­in heißt es wei­ter, dass auch in Zukunft Nei­ge­tech­nik­zü­ge der Bau­rei­he VT 612 ein­ge­setzt wer­den, um das der­zei­ti­ge Fahr­plan­kon­zept wei­ter­hin anbie­ten zu können.

„Das Pro­blem ist, dass die­se Fahr­zeu­ge kei­ne bar­rie­re­frei­en Ein­stie­ge bie­ten“, erklärt Bren­del-Fischer. „Roll­stuhl­fah­rer kön­nen nur mit Hil­fe von Hub­lif­ten ein­stei­gen, die am Bahn­steig sta­tio­niert sind und von Ser­vice­per­son bedient wer­den“. Erfreu­lich sei des­halb, dass in der Aus­schrei­bung der BEG vor­ge­se­hen sei, dass in Peg­nitz nach Abschluss des bar­rie­re­frei­en Aus­baus des Bahn­hofs sol­che Hub­lif­te ange­bo­ten wer­den müssen.

Bär­bel Fuchs, die Geschäfts­füh­re­rin der BEG, wies in dem Brief gleich­zei­tig dar­auf hin, dass der Ein­stieg mit Hil­fe von Hub­lif­ten nur ein Über­gangs­zu­stand sein kön­ne, denn wenn die heu­te ein­ge­setz­ten Trieb­wa­gen das Ende ihrer Lebens­dau­er erreicht hät­ten, möch­te die BEG auch in Peg­nitz bar­rie­re­freie Fahr­zeu­ge einsetzen.

Die DB Station&Service AG, in deren Eigen­tum der Bahn­hof Peg­nitz steht, erstellt der­zeit die Pla­nun­gen für den bar­rie­re­frei­en Aus­bau des Bahn­hofs. Die Pla­nun­gen wer­den vom Frei­staat im Rah­men des „Bay­ern-Pakets II“ für den bar­rie­re­frei­en Aus­bau geför­dert. „Wann die Maß­nah­me rea­li­siert wer­den kann, ist noch offen. Die poli­tisch Ver­ant­wort­li­chen wer­den des­halb wei­ter­hin am Ball blei­ben“, betont Brendel-Fischer.