Das aktu­el­le KJR Pro­gramm- und Ser­vice­heft 2021 ist erschie­nen und ist ab sofort in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim, Am Strecker­platz 3, in Forch­heim erhält­lich. Sobald die Gemein­de­ver­wal­tun­gen wie­der regu­lär geöff­net haben, wird es dort in den Aus­la­gen zur Mit­nah­me ausliegen.

Dar­über hin­aus ist das Pro­gramm­heft ab sofort über die Home­page www​.kjr​-forch​heim​.de als PDF-Doku­ment abrufbar.

Der Anmel­de­be­ginn für die geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen ist am Sonn­tag, den 17.01.2021 um 18.00 Uhr. Anmel­dun­gen kön­nen aus­schließ­lich nur noch online über die oben genann­te Home­page erfolgen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter 09191/7388–0 oder per E‑Mail an info@​forchheim.​de

In Zei­ten von Coro­na prü­fen wir regel­mä­ßig die aktu­ell gel­ten­den Rege­lun­gen für die Jugend­ar­beit. Daher kann es mög­lich sein, dass wir unse­re Ange­bo­te anpas­sen müssen.

Falls dies für die Teil­neh­mer­an­zahl not­wen­dig sein soll­te, bit­ten wir um Ver­ständ­nis, dass wir den Teil­neh­men­den, die sich als letz­tes ange­mel­det haben, zuerst absa­gen werden.

Natür­lich kann es auch vor­kom­men, dass wir den Pro­gramm­ab­lauf, etc. ändern müs­sen. Wir bit­ten daher für Ände­run­gen jeg­li­cher Art um Ihr Ver­ständ­nis. Über Ände­run­gen Infor­mie­ren wir Sie rechtzeitig.