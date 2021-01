Bereits auf dem Post­weg befin­det sich aktu­ell ein Anschrei­ben von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb. Es ist adres­siert an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Stadt und Land­kreis Bam­berg, die min­de­stens 80 Jah­re alt sind. Die­se befin­den sich – neben Men­schen in Alten­hei­men und Kli­ni­ken – in der Grup­pe der Erst-Prio­ri­sier­ten im Zuge der Coronaschutzimpfung.

Zum Wochen­en­de hin wur­de der Brief mit Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al an über 14.000 Men­schen ver­schickt. In dem Schrei­ben sind unter ande­rem ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten genannt, wie man einen Ter­min zur Imp­fung gegen das Coro­na­vi­rus aus­ma­chen kann und was dabei zu beach­ten bzw. mit­zu­brin­gen ist. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb sind über­zeugt, dass die Impf­ak­tio­nen ein Mei­len­stein in der Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie sein werden.

Men­schen ab 80 Jah­ren kön­nen mit unten genann­ten Stel­len Kon­takt auf­neh­men, um einen Ter­min für ihre Imp­fung auszumachen.

Anmer­kung: Es wird dar­um gebe­ten, dass alle ande­ren Per­so­nen­grup­pen erst dann aktiv wer­den, wenn sie laut Impf­ver­ord­nung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land an der Rei­he sind. Die Öffent­lich­keit wird recht­zei­tig dar­über informiert.

Kon­takt­da­ten für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über 80 Jah­re, die sich gegen COVID-19 imp­fen las­sen möchten:

Bei Fra­gen oder län­ge­ren War­te­zei­ten bei der tele­fo­ni­schen Anmel­dung wen­den Sie sich bit­te an unser Bür­ger-Impf­te­le­fon: 0951/87–24 24, Mon­tag bis Frei­tag von 9 Uhr bis 13 Uhr;