Im Land­kreis Kro­nach liegt der 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert aktu­ell über 200 (Stand Mon­tag laut RKI: 268,2). Damit sind tou­ri­sti­sche Tages­aus­flü­ge für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner des Land­krei­ses über einen Umkreis von 15 Kilo­me­tern um die Wohn­ort­ge­mein­de hin­aus unter­sagt. Das Ver­las­sen die­ser Zone ist nur in trif­ti­gen Fäl­len erlaubt. Gerecht­fer­tigt ist das Ver­las­sen die­ses Umkrei­ses ins­be­son­de­re dann, wenn die Betreu­ungs­ein­rich­tung der Kin­der oder die eige­ne Arbeits­stät­te außer­halb liegt. Der 15-Kilo­me­ter-Radi­us gilt zudem nicht für den Besuch eines Arz­tes. Und auch der Weg zum Ein­kau­fen, der Besuch von Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen oder des Lebens­part­ners unter Beach­tung der Kon­takt­be­schrän­kung sind von die­ser Rege­lung nicht betrof­fen. Das Aus­üben von Sport kann hin­ge­gen nicht als Begrün­dung her­an­ge­zo­gen wer­den, um die 15-Kilo­me­ter-Beschrän­kung zu umgehen.

Um die Situa­ti­on etwas zu ver­an­schau­li­chen, ste­hen auf der Home­page des Land­krei­ses für die ein­zel­nen Kom­mu­nen Schau­bil­der zur Ver­fü­gung, auf denen der jewei­li­ge 15-Kilo­me­ter-Radi­us ein­ge­zeich­net ist: https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​1​5​-​k​i​l​o​m​e​t​e​r​-​r​a​d​i​u​s​-​f​u​e​r​-​t​o​u​r​i​s​t​i​s​c​h​e​-​t​a​g​e​s​a​u​s​f​l​u​e​ge/

Seit 11. Janu­ar gel­ten zudem als Ergeb­nis des ver­län­ger­ten Lock­downs zunächst bis zum 31. Janu­ar ver­schärf­te Kon­takt­be­schrän­kun­gen. Dem­nach dür­fen sich Per­so­nen des eige­nen Haus­stan­des nur noch mit maxi­mal einer wei­te­ren Per­son tref­fen. Aus­nah­men stel­len Kin­der bis zu einem Alter von ein­schließ­lich drei Jah­ren dar.

Land­rat Klaus Löff­ler appel­liert an die Bevöl­ke­rung, sich an die Ein­schrän­kun­gen zu hal­ten: „Wir sehen aktu­ell an der Ent­wick­lung der 7‑Ta­ge-Inzi­denz, dass wir noch rela­tiv weit weg sind, um von einer Ent­span­nung der Situa­ti­on in unse­rem Land­kreis zu reden. Nur wenn wir alle gemein­sam ver­ant­wor­tungs­be­wusst mit der Situa­ti­on umge­hen, wer­den wir das Infek­ti­ons­ge­sche­hen so schnell wie mög­lich in den Griff bekom­men.“ Weil ein gro­ßer Teil der Infek­tio­nen aktu­ell in diver­sen Pfle­ge­ein­rich­tun­gen des Land­krei­ses ange­sie­delt ist und sich im Rest des Land­krei­ses zumin­dest eine Sta­bi­li­sie­rung des Gesche­hens abzeich­net, blickt der Land­rat opti­mi­stisch nach vor­ne: „Alle Betei­lig­ten – ange­fan­gen vom Gesund­heits­amt bis zu den Pfle­ge­kräf­ten und Heim­lei­tun­gen – schöp­fen alle Mög­lich­kei­ten aus, um die Zahl der Neu­in­fek­tio­nen zu redu­zie­ren. Wenn sich alle an die Hygie­ne­vor­schrif­ten und an die Kon­takt­be­schrän­kun­gen hal­ten, bin ich mehr als zuver­sicht­lich, dass wir zeit­nah eine spür­ba­re Ver­bes­se­rung der Situa­ti­on erle­ben werden.“

Berech­nung Inzidenzwert

Der Inzi­denz­wert ergibt sich immer aus den Neu­in­fek­tio­nen der ver­gan­ge­nen sie­ben Tagen. Für den am Mon­tag rele­van­ten Wert von 268,2 flos­sen dem­nach in die Berech­nung ins­ge­samt 179 Neu­in­fek­tio­nen der Tage vom 4. bis 10. Janu­ar ein. Nach­dem sich der Inzi­denz­wert zur bes­se­ren Nach­voll­zieh­bar­keit deutsch­land­weit auf 100.000 Ein­woh­ner bezieht, der Land­kreis Kro­nach aber weni­ger Ein­woh­ner hat, wird die Ein­woh­ner­zahl des Land­krei­ses (66.743) für sta­ti­sti­sche Zwecke auf 100.000 hoch­ge­rech­net. Der 7‑Inzidenzwert errech­net sich dem­nach wie folgt: 179 * 100.000 / 66.743 = 268,2.