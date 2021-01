Bau­aus­schuss tagt

Zu sei­ner ersten Sit­zung im neu­en Jahr kommt der Bau- und Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb am Diens­tag, 12. Janu­ar, im Rat­haus zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem eine Ver­ein­ba­rung zur Durch­füh­rung von Fließ­ge­wäs­ser­un­ter­su­chun­gen und der Abbruch des Gebäu­des Sankt Micha­el 53. Die öffent­li­che Sit­zung beginnt um 16:30 Uhr.

Ab Mon­tag Not­be­treu­ung in Kindertageseinrichtungen

Wegen der Ent­wick­lung der Infek­ti­ons­zah­len blei­ben die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, Kin­der­ta­ges­pfle­ge­stel­len und orga­ni­sier­te Spiel­grup­pen wei­ter­hin geschlos­sen. Dies gilt zunächst bis 31. Janu­ar. Dar­auf macht das Jugend­amt auf­merk­sam. Aller­dings gibt es eine Not­be­treu­ung. Sie kann in Anspruch genom­men wer­den, wenn es für das Kind kei­ne ande­re Betreu­ungs­mög­lich­keit gibt und Eltern arbei­ten müssen.

Das Stadt­ju­gend­amt appel­liert noch­mals ein­drück­lich an die Eltern, die Not­be­treu­ung nur dann in Anspruch zu neh­men, wenn eine Kin­der­be­treu­ung im häus­li­chen Umfeld nicht sicher­ge­stellt wer­den kann. „Uns ist bewusst, dass den Eltern viel abver­langt wird. Es geht nun jedoch dar­um, die Infek­ti­ons­zah­len nicht wei­ter in die Höhe zu trei­ben. Das Licht am Ende des Tun­nels kommt durch den Impf­start nun näher. Es bedarf aller­dings noch ein­mal eines Kraft­ak­tes der gesam­ten Gesell­schaft, sich und ande­re vor einer Coro­na-Virus-Infek­ti­on zu schüt­zen“, bit­tet Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die Fami­li­en um Nach­sicht und Unterstützung.

Soll­ten sich Kin­der in den Weih­nachts­fe­ri­en außer­halb Deutsch­lands in einem Coro­na-Risi­ko­ge­biet auf­ge­hal­ten haben, bit­tet das Stadt­ju­gend­amt, das nega­ti­ve Test­ergeb­nis auch der Lei­tung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung oder der Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­son unauf­ge­for­dert vor­zu­le­gen. Dies dient dem Schutz der Betreu­ungs­per­so­nen, den ande­ren Kin­dern und Fami­li­en. Die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und Kin­der­ta­ges­pfle­ge­per­so­nen sind berech­tigt, den Nach­weis über das nega­ti­ve Test­ergeb­nis ent­spre­chend einzufordern.

Wei­ter­hin infor­miert das Stadt­ju­gend­amt über eine Abwei­chung von der Rege­lung von pri­va­ten Zusam­men­künf­ten. Grund­sätz­lich sind Zusam­men­künf­te ab Mon­tag, 11. Janu­ar, nur noch im Kreis der Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­stan­des und mit maxi­mal einer wei­te­ren nicht im Haus­halt leben­den Per­son gestat­tet. Das gilt jedoch nicht für die Betreu­ung von Kin­dern. Die­se ist zuläs­sig bei wech­sel­sei­ti­ger, unent­gelt­li­cher, nicht geschäfts­mä­ßi­ger Beauf­sich­ti­gung für Kin­der unter 14 Jah­ren in festen, fami­li­är oder nach­bar­schaft­lich orga­ni­sier­ten Betreu­ungs­ge­mein­schaf­ten. Die Kin­der dür­fen dabei aus höch­stens zwei Haus­stän­den kom­men. Damit erhal­ten Eltern eine Alter­na­ti­ve zur Notbetreuung.

Abho­lung der Christbäume

Wie die Abtei­lung Abfall­wirt­schaft der Stadt Erlan­gen mit­teilt, begin­nen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Betriebs für Stadt­grün, Abfall­wirt­schaft und Stra­ßen­rei­ni­gung am Mon­tag, 11. Janu­ar, mit der Abho­lung der Christ­bäu­me. Sie dau­ert bis Frei­tag, 15. Janu­ar. Die Abho­lung erfolgt jeweils am Tag der Bio­ton­nen­ab­fuhr. Die Weih­nachts­bäu­me sind an den Abfuhr­ta­gen bis spä­te­stens 7 Uhr am Geh­steig­rand gut sicht­bar bereit zu legen und wer­den nur ohne Weih­nachts­schmuck, Lamet­ta usw. mit­ge­nom­men. Weih­nachts­bäu­me kön­nen auch zu einem spä­te­ren Zeit­punkt kosten­los an der Kom­po­stie­rungs­an­la­ge abge­ge­ben wer­den. Wann die Bio­ton­nen geleert wer­den, kann dem Online-Abfuhr­ka­len­der ent­nom­men wer­den: www​.erlan​gen​.de/​a​b​f​a​l​l​k​a​l​e​n​der. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​aft.