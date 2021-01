Hus­kies keh­ren in den Spiel­be­trieb zurück

Das posi­ti­ve Schnell­test-Ergeb­nis bei den Kas­sel Hus­kies hat sich im PCR-Test als falsch erwie­sen. Da die Tests der kom­plet­ten Mann­schaft nega­tiv sind, kehrt das Team der Nord­hes­sen am Sonn­tag, 10. Janu­ar 2021 wie­der in den Spiel­be­trieb zurück. Inso­fern bleibt, nach Rück­spra­che mit bei­den Clubs, das ursprüng­lich ange­setz­te Spiel gegen die Bay­reuth Tigers bestehen. Spiel­be­ginn in Kas­sel ist um 17 Uhr.