Span­nen­de Par­tien stan­den im Monat Dezem­ber an und auch auf die DEL2-För­der­spie­ler wur­de für die Wahl zum För­der­spie­ler des Monats in Augen­schein genommen.

Es gab eini­ge U21-För­der­spie­ler, die sich im ver­gan­ge­nen Monat gestei­gert und gut prä­sen­tiert haben. Letzt­end­lich hat sich bei der Wahl zum För­der­spie­ler des Monats Dezem­ber prä­sen­tiert von der DFD GmbH Juli­us Kar­rer von den Bay­reuth Tigers durchgesetzt.

Der Ver­tei­di­ger hat­te im Dezem­ber durch­schnitt­lich über 22 Minu­ten Eis­zeit pro Spiel. Der jun­ge Abwehr­spie­ler, der auch für die Nürn­berg Tigers spiel­be­rech­tigt ist, konn­te auch ein Tor und zwei Assists im ver­gan­ge­nen Monat bei­steu­ern und weist eine gute Schlitt­schuh­tech­nik auf. Der gebür­ti­ge Ber­li­ner ist kein Unbe­kann­ter in der DEL2 und spiel­te in der letz­ten Sai­son für die Lau­sit­zer Füch­se sei­ne erste Profi-Saison.

Mari­us Rie­del, DEL2-Ver­ant­wort­li­cher für Talent- und Stand­ort­ent­wick­lung: „Juli­us hat sich die­se Aus­zeich­nung als erster Ver­tei­di­ger mehr als ver­dient. Er hat die Chan­ce, auf die ein jun­ger Spie­ler stets hofft, her­vor­ra­gend genutzt und gezeigt, dass auch ein jun­ger Ver­tei­di­ger in die­ser Liga eine gute Rol­le spie­len kann. Dies bewei­sen auch ande­re Jungs jeden Spiel­tag, was die Trai­ner in Zukunft hof­fent­lich noch mehr ani­miert jun­ge Spie­ler ein­zu­bau­en. Gera­de jetzt, wo vie­le Eis­hockey­spie­ler nicht die Mög­lich­keit haben im regel­mä­ßi­gen Trai­nings- und Spiel­be­trieb des Nach­wuch­ses Fort­schrit­te zu machen, soll­te jeder Stand­ort eva­lu­ie­ren, ob es im Ver­ein noch eige­ne Talen­te gibt. Ich bin mir sicher, Juli­us wird die in der DEL2 gesam­mel­te Erfah­rung auf sei­nem wei­te­ren Weg enorm weiterhelfen.“

Petri Kuja­la, Chef­trai­ner Bay­reuth Tigers: „Juli­us zeigt eine vor­bild­li­che Ein­stel­lung – sowohl auf als auch neben dem Eis. Zunächst hat er auf­grund des klei­nen Kaders viel Eis­zeit erhal­ten, dabei hat er sich ihm bie­ten­de Chan­ce genutzt und überzeugt.“

In der Sai­son 2020/2021 wur­de die Rubrik „För­der­spie­ler des Monats“ ein­ge­führt. Für die­se Aus­zeich­nung konn­te mit der DFD Direkt­wer­bung Full­ser­vice Dia­log GmbH ein star­ker Part­ner hin­zu­ge­won­nen wer­den, der für die­se Spiel­zeit die U21-För­der­spie­ler-Wahl und Aus­zeich­nung unter­stützt. In die Wer­tung flie­ßen unter ande­rem Sta­ti­sti­ken wie Eis­zei­ten, Scor­er­punk­te und auch die Lei­stung wäh­rend einer Sai­son mit ein. Am Ende der Sai­son wird der „För­der­spie­ler des Jah­res“ geehrt.

Alex­an­der Vögel