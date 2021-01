Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 06.01.2021 Bam­berg. Zwei Blu­men­töp­fe im Wert von 100,- Euro wur­den in der ersten Janu­ar­wo­che in…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Unbe­kann­ter bricht fünf Kel­ler­ab­tei­le auf BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag, 16.00 Uhr, und Sonn­tag, 10.45 Uhr, wur­den in einem Mehrfamilienhaus…

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 03.01.2021 BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 17:10 Uhr und 17:20 Uhr, wur­de durch einen Unbe­kann­ten in…

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 02.01.2021 BAM­BERG. Eine Rei­he von Auf­bruchs­dieb­stäh­len ereig­ne­te sich zum Jah­res­wech­sel in der Zeit von 15…

Feu­er­wehr Land­kreis Forch­heim – Groß­alarm – Brand eines Silo in Elsen­berg

Groß­alarm am Neu­jahrs­tag im Land­kreis Forch­heim. Gegen 11:00 Uhr gerät das Silo eines Betrie­bes in Elsen­berg (Gemein­de Pinz­berg) in Brand.…