Nach­dem der Land­kreis Bay­reuth am Frei­tag eine Lie­fe­rung von 800 Coro­na-Impf­do­sen erhal­ten wird, kön­nen ab Don­ners­tag, 7. Janu­ar, wie­der Impf­ter­mi­ne ver­ein­bart wer­den. Es ist vor­ge­se­hen, einen Teil die­ser Impf­do­sen über die mobi­len Impf­teams, die Bewoh­ner und Mit­ar­bei­ter in Pfle­ge­hei­men ver­sor­gen, und den ande­ren Teil in den Impf­zen­tren zu ver­imp­fen. Geimpft wer­den in den Impf­zen­tren in der Johan­nes-Kep­ler-Real­schu­le in Bay­reuth und an der Sana-Kli­nik in Peg­nitz nur Per­so­nen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth, die einen Ter­min haben. Eine tele­fo­ni­sche Ter­min­ver­ein­ba­rung ist ab 8 Uhr am 7. Janu­ar – und zwar aus­schließ­lich unter der Tele­fon­num­mer 0921 728700 – mög­lich. Ter­mi­ne kön­nen der­zeit aller­dings nur für Per­so­nen über 80 Jah­re ver­ein­bart werden.

Sofern die Impf­stoff­lie­fe­run­gen regel­mä­ßig und in aus­rei­chen­dem Umfang erfol­gen, ist die tele­fo­ni­sche Ter­min­ver­ga­be regu­lär mon­tags bis frei­tags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.