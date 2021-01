Bei der Stadt­ver­wal­tung wur­de für Don­ners­tag, 7. Janu­ar, von pri­va­ter Sei­te eine Mahn­wa­che zum Geden­ken an Oury Jal­loh ange­mel­det. Sie fin­det von 15.30 bis 18 Uhr auf dem Stadt­par­kett in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße statt. Jal­loh, gebo­ren in Sier­ra Leo­ne, wur­de 2005 im Poli­zei­re­vier Des­sau-Roß­lau in Sach­sen-Anhalt tot auf­ge­fun­den. Die Umstän­de sei­nes Todes sind bis heu­te unge­klärt geblieben.