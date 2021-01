Ober­bür­ger­mei­ster und Land­rat infor­mie­ren mit per­sön­li­chem Anschrei­ben über Corona-Schutzimpfung

In der jüng­sten Sit­zung des Coro­na-Kri­sen­stabs wur­de der näch­ste Schritt ein­ge­lei­tet: Dem­nächst kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab dem 80. Lebens­jahr imp­fen las­sen. Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke wer­den in einem per­sön­li­chen Brief die Per­so­nen­grup­pe informieren.

Prio­ri­tät hat­te bis­her die Ver­sor­gung von Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern in Alten- und Pfle­ge­hei­men sowie Men­schen in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen. Der Grund: Der Impf­stoff stand zunächst nur in begrenz­ten Men­gen zur Ver­fü­gung. „Bis­her haben wir im Impf­zen­trum Bam­berg 1.226 Impf­do­sen erhal­ten und alle ver­impft. Es ist ein wich­ti­ger Schritt, dass wir nun bald mit der Imp­fung in der Risi­ko­grup­pe der Über-80-Jäh­ri­gen begin­nen kön­nen, die Zuhau­se leben“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke.

Das wird mög­lich, weil das Impf­zen­trum Bam­berg in der Bro­se Are­na ab dem 15. Janu­ar 2021 regel­mä­ßi­ge Lie­fe­run­gen mit Coro­na-Impf­stoff erhal­ten soll. Anfang der kom­men­den Woche wer­den die­je­ni­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Stadt und Land­kreis Bam­berg einen Brief erhal­ten, die über 80 Jah­re alt sind. In dem Schrei­ben, das Land­rat und Ober­bür­ger­mei­ster gemein­sam ver­fas­sen, wer­den alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen rund um die Anmel­dung ent­hal­ten sein.