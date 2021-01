LICH­TEN­FELS. Ein 22-jäh­ri­ger Mann wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag im Kreu­zungs­be­reich zwi­schen Zweig­stra­ße und Juden­gas­se von einem Auto ange­fah­ren und ver­letzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeu­gen des Vorfalls.

Der 22-Jäh­ri­ge lief gegen 15.50 Uhr auf dem Geh­weg ent­lang der Zweig­stra­ße in Rich­tung Bad­gas­se und über­quer­te dabei den Ein­mün­dungs­be­reich der Juden­gas­se. Nach ersten Erkennt­nis­sen beschleu­nig­te ein aus der Juden­gas­se kom­men­der, 20-jäh­ri­ger Mann sei­nen VW Polo als er den Fuß­gän­ger sah und fuhr gezielt auf ihn zu. Der jun­ge Mann sprang zwar noch zur Sei­te, das Fahr­zeug ver­letz­te ihn den­noch leicht am Bein. Anschlie­ßend fuhr der 20-Jäh­ri­ge wei­ter. Fahn­dungs­maß­nah­men nach dem Auto­fah­rer, den der 22-Jäh­ri­ge flüch­tig kennt, blie­ben zunächst ergeb­nis­los. In den Abend­stun­den kam der 20-Jäh­ri­ge selbst­stän­dig zur Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels. Beam­te nah­men ihn vor­läu­fig fest und stell­ten den VW Polo sicher.

Zu den Hin­ter­grün­den der Tat hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Per­so­nen, die am 31. Dezem­ber 2020 Zeu­gen des Vor­falls im Kreu­zungs­be­reich zwi­schen Zweig­stra­ße und Juden­gas­se in Lich­ten­fels waren, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.