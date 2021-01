12.06.2021 / 19 Uhr / See­büh­ne Bad Staffelstein

Dass die char­man­te Ober­baye­rin dabei mit knapp Vier­zig noch ganz nett aus­schaut für ihr Alter, mag dar­an lie­gen, dass sie mit drei Kin­dern und einem Land­wirt als Mann gar kei­ne Zeit fin­det, mit dem Sau­fen anzu­fan­gen. Statt­des­sen kämpft sie wei­ter­hin uner­schrocken mit den Wid­rig­kei­ten des all­täg­li­chen Lebens. Und wenn die Wasch­ma­schi­ne mal wie­der einen Schuh ver­schluckt hat, wirft sie den ande­ren ein­fach auf der Auto­bahn aus dem Fenster.

Rei­fe Bana­nen kratzt sie aus dem Toa­ster, um ihren Kin­dern anschlie­ßend zu erklä­ren, dass zwar alte Sem­meln dar­in wie­der knusp­rig wer­den, die Bana­nen aber nicht. Da kann man durch­dre­hen oder locker­blei­ben – pas­siert ist es eh schon. Sie hin­ge­gen wer­den nach die­sem Abend froh sein, dass es bei Ihnen nicht so zugeht. Und Sie wer­den in Zukunft so viel Bei­schlaf haben, wie Sie möch­ten, da Ihnen ein Licht auf­ge­gan­gen sein wird, wor­an es gele­gen hat, wenn das bis­her nicht der Fall war. Zudem wird Ihnen bei selbst­ge­mach­tem Eier­li­kör in Zukunft schlecht wer­den (wenn Sie genü­gend Fan­ta­sie mitbringen).

Falls Sie dann noch wis­sen wol­len, was „ihr g ́heads doch alle mit Katzn­dreck daschossn“ auf Eng­lisch hei­ßen könn­te, dann sind Sie bei Mar­ti­na Schwarz­mann „genau Rich­tig“! Kom­men Sie! stau­nen Sie! Erle­ben Sie die­se Wun­der­tü­te von einem Kaba­rett­abend! Neh­men Sie teil am ech­ten Leben! Und zwar genau jetzt, „genau Richtig“!

