Das Neu­jahrs­ba­by 2021 heißt Lias-Maxim Ritthaler

Lias-Maxim Rittha­ler heißt das erste Neu­ge­bo­re­ne, wel­ches 2021 im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz auf die Welt kam. Ganz genau um 11.54Uhr war es soweit. Stol­ze 3575 g Kör­per­ge­wicht bringt der neue Erden­bür­ger auf die Waa­ge bei einer Grö­ße von 54 cm. Mut­ter Petra Völl­ner ist erleich­tert: „Von der ersten Wehe bis zur Geburt hat es 16 Stun­den gedau­ert – Das wür­de ich als anstren­gend bezeich­nen.“ An die schlaf­lo­sen Näch­te hat sich die 29 Jah­re jun­ge Mut­ter zusam­men mit ihrem Part­ner Fabi­an Rittha­ler schon gewöhnt: Lias-Maxim hat bereits einen 4‑jährigen Bruder.

Die Geburt ver­lief kom­pli­ka­ti­ons­los. Der klei­ne Lias-Maxim hät­te auch das letzt­ge­bo­re­ne Baby des Jah­res 2020 hät­te sein kön­nen. Der errech­ne­te Geburts­ter­min war eigent­lich der 28. Dezem­ber. Auf die Fra­ge war­um Petra Völl­ner sich für die Geburts­hil­fe am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz ent­schie­den hat, ant­wor­tet die Forch­hei­me­rin : „Ich woh­ne in Forch­heim und habe mein erstes Kind im Kli­ni­kum in Forch­heim zur Welt gebracht und war sehr zufrieden.”