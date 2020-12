Kurz vor Weih­nach­ten konn­ten wir eine Spen­de der Fir­ma Karl Höf­ner GmbH & Co. KG ent­ge­gen­neh­men. Die im Bai­ers­dor­fer Orts­teil Hage­nau ansäs­si­ge Fir­ma für den Bau von Streich- und Zupf­in­stru­men­ten unter­stütz­te die Bereit­schaft auch in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der auf ver­schie­de­ne Art und Wei­se. Gera­de in der aktu­el­len Situa­ti­on kön­nen wir die­se Finanz­sprit­ze für unse­re ehren­amt­li­che Arbeit sehr gut gebrau­chen. Wir bedan­ken uns ganz herz­lich für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung bei der Fir­ma Karl Höfner!

Micha­el Meyer