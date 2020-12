Zwei Schlacht­hof­mit­ar­bei­ter posi­tiv gete­stet – alle Kon­takt­per­so­nen nega­tiv getestet

Im Rah­men der kon­ti­nu­ier­lich durch­ge­führ­ten COVID-19-Testun­gen der Mit­ar­bei­ter der Schlacht­hof Bam­berg GmbH kam es zu zwei posi­ti­ven Befun­den. Alle Kon­takt­per­so­nen wur­den bereits nega­tiv getestet.

Im Rah­men der kon­ti­nu­ier­lich durch­ge­führ­ten COVID-19-Testun­gen am Bam­ber­ger Schlacht­hof wur­den zwei Mit­ar­bei­ter posi­tiv gete­stet. Die bei­den Mit­ar­bei­ter wur­den sofort in Qua­ran­tä­ne ver­setzt und das Gesund­heits­amt infor­miert. Alle Mit­ar­bei­ter, wel­che umge­hend als Kon­takt­per­so­nen gete­stet wur­den, sind nega­tiv. Im Rah­men des Risi­ko­ma­nage­ments des Schlacht­ho­fes wur­den in Zusam­men­ar­beit mit dem Gesund­heits­amt prä­ven­tiv Maß­nah­men ergrif­fen, um eine wei­te­re Aus­brei­tung zu ver­hin­dern. Hier­zu wur­den alle Kon­takt­per­so­nen und dar­über hin­aus zusätz­lich das gesam­te Per­so­nal der Rin­der­schlacht­li­nie iso­liert. Die Tätig­keit der Linie wur­de bis auf Wei­te­res ein­ge­stellt. Jeweils nach Ende der Inku­ba­ti­ons­zeit bzw. Qua­ran­tä­ne­zeit wer­den alle Mit­ar­bei­ter erneut gete­stet. Die Rin­der­schlach­tung ent­fällt bis auf Weiteres.