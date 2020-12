Der lau­fen­de Betrieb unse­rer Sport­ver­ei­ne wird durch den Frei­staat Bay­ern und die Kom­mu­nen in Form der Ver­eins­pau­scha­le finan­zi­ell unter­stützt. Grund­la­ge für die Ver­eins­pau­scha­le sind die sog. „Mit­glie­der­ein­hei­ten“ der Ver­ei­ne zu Beginn des lau­fen­den Jah­res. Die­se set­zen sich v. a. aus der Zahl der Mit­glie­der und der vor­ge­leg­ten Übungs­lei­ter-Nach­wei­se der Ver­ei­ne zusammen.

Die Anträ­ge auf Gewäh­rung einer Ver­eins­pau­scha­le müs­sen zusam­men mit den Übungs­lei­ter­aus­wei­sen im Ori­gi­nal dem Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge – Sport- und Kul­tur­för­de­rung – Jean-Paul-Stra­ße 9, 95632 Wun­sie­del, spä­te­stens am 1. März 2021 vor­ge­legt wer­den. Spä­ter ein­ge­hen­de Anträ­ge kön­nen nicht berück­sich­tigt wer­den. Den Anträ­gen sind die jähr­li­chen Mit­glie­der­mel­dun­gen an die Sport­ver­bän­de sowie der aktu­el­le Frei­stel­lungs­be­scheid des Finanz­am­tes in Kopie beizufügen.

Es wird dar­auf­hin gewie­sen, dass grund­sätz­lich nur die beim Baye­ri­schen Lan­des­sport­ver­band, dem Baye­ri­schen Sport­schüt­zen­bund oder dem Ober­pfäl­zer Schüt­zen­bund gemel­de­ten Mit­glie­der för­der­fä­hig sind.

Das Antrags­for­mu­lar, die Anla­ge zum Antrag sowie die aktu­el­len Sport­för­der­richt­li­ni­en des Frei­staa­tes Bay­ern ste­hen auf der Home­page des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge (www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​v​e​r​e​i​n​s​p​a​u​s​c​h​ale) zum Down­load bereit. Die For­mu­la­re kön­nen auch bei Ron­ja Wun­der­lich (Tel.-Nr.: 09232 80–464, Fax-Nr.: 09232 809–464, E‑Mail: ronja.​wunderlich@​landkreis-​wunsiedel.​de) direkt ange­for­dert werden.