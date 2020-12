Heu­ti­ger Impf­start in Bam­berg

Impf­start in Bam­berg: Mobi­le Impf­teams begin­nen Coro­na-Imp­fun­gen in je einem Senio­ren­zen­trum in Stadt und Land­kreis Bam­berg – Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke…