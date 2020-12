Die Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie stellt das Gesund­heits­we­sen seit Anfang des Jah­res vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. In die­sem Zusam­men­hang war und ist es erfor­der­lich, auch medi­zi­ni­sche Maß­nah­men zur Ein­däm­mung zu ergrei­fen. Kon­kret ist einer der wich­tig­sten Fak­to­ren, Testun­gen vorzunehmen.

Die erste Anlauf­stel­le für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ist auf Initia­ti­ve des Land­ra­tes Johann Kalb ent­stan­den und wur­de bereits Anfang März gemein­sam mit der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) sowie dem Gesund­heits­amt kon­zi­piert und umge­setzt. Genutzt wur­de dafür das leer­ste­hen­de, ehe­ma­li­ge Net­to-Gebäu­de gegen­über der Jura­kli­nik in Scheß­litz. Dort wur­den bin­nen kür­ze­ster Zeit die Rah­men­be­din­gun­gen in den Räum­lich­kei­ten geschaf­fen, wäh­rend die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der GKG Bam­berg ihre fach­li­che Kom­pe­tenz, gepaart mit gro­ßem Enga­ge­ment dafür ein­setz­ten, den Ablauf in der Abstrich­stel­le opti­mal zu gestalten.

Land­rat Johann Kalb, Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann, Pro­ku­rist Seba­sti­an Götz und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Hol­ger Dre­mel las­sen die­sen Pro­zess Revue pas­sie­ren und nut­zen das Jah­res­en­de als Mög­lich­keit, ihre Dank­bar­keit aus­zu­spre­chen und eine klei­ne Auf­merk­sam­keit zu über­rei­chen. „Die­se her­vor­ra­gen­de Arbeit und Unter­stüt­zung, die aus den ver­schie­den­sten Abtei­lun­gen zusam­men­ge­tra­gen wur­de, hat eine ele­men­ta­re Mög­lich­keit zur Ein­däm­mung der Pan­de­mie geschaf­fen. Alle Betei­lig­ten arbei­ten in die­ser phy­sisch und psy­chisch bela­sten­den Situa­ti­on äußerst pro­fes­sio­nell zusam­men.“, betont Land­rat Johann Kalb. Auch Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann sprach ein gro­ßes Lob aus: „Unser Team lei­stet groß­ar­ti­ge Arbeit – nicht nur in den ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­ten. Dabei möch­te ich die ste­ti­ge Ver­läss­lich­keit, den uner­müd­li­chen Ein­satz aller Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sowie die gute Zusam­men­ar­beit mit dem Land­rats­amt beson­ders her­vor­he­ben.“ Hol­ger Dre­mel run­de­te die­se dank­ba­ren Wor­te ab und füg­te an, dass die Ergän­zung der ver­schie­de­nen Posi­tio­nen wesent­lich ist und allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern des Land­krei­ses Bam­berg zu Gute kommt. In die­sem Zusam­men­hang über­reich­te er Ste­fa­nie Thy­son-Kret­schmer und Jana Grö­ger, die das MVZ-Manage­ment der GKG Bam­berg Inne haben und die Arbeit der Abstrich­stel­le maß­geb­lich unter­stüt­zen, ein klei­nes Präsent.

Die aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten und wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.gkg​-bam​berg​.de.