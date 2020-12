Die Kul­tur­land­schaft litt die­ses Jahr beson­ders unter der Coro­na-Kri­se. Ver­an­stal­tun­gen wie die Lui­sen­burg-Fest­spie­le wur­den abge­sagt, wodurch fest ver­plan­te Ein­nah­men ent­fie­len. Zur Unter­stüt­zung über­reich­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm dem Ersten Bür­ger­mei­ster der Stadt Wun­sie­del Nico­las Lahov­nik einen zusätz­li­chen Zuschuss für die Luisenburg-Festspiele.

Bei einem Besuch im Novem­ber in Wun­sie­del ver­schaff­te sich Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm einen Ein­druck von der äußerst schwie­ri­gen Finanz­la­ge der Fest­spie­le. Dar­auf­hin ver­si­cher­te er dem Ersten Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik eine För­de­rung zu prü­fen, die er nun über­gab: „Der Bezirk Ober­fran­ken unter­stützt die Lui­sen­burg-Fest­spie­le in Wun­sie­del mit einem Zuschuss in Höhe von 45.000 Euro. Die Fest­spie­le sind ein über­re­gio­na­les Ereig­nis im Jahr und machen unse­re Regi­on über Ober­fran­ken hin­aus bekannt. Wir las­sen unse­re ein­zig­ar­ti­gen Kul­tur­ein­rich­tun­gen in Ober­fran­ken in die­ser schwie­ri­gen Situa­ti­on nicht im Stich.“ Erster Bür­ger­mei­ster der Stadt Wun­sie­del Nico­las Lahov­nik bedank­te sich im Bei­sein des Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Schöf­fel, der den Besuch mit dem Bezirks­tags­prä­si­den­ten orga­ni­siert hat, und Zwei­ten Bür­ger­mei­sters Man­fred Söll­ner für die finan­zi­el­le Hil­fe und die Unter­stüt­zung des Bezirks Oberfranken.

„Bei den Lui­sen­burg-Fest­spie­len han­delt es sich um eine beson­de­re Situa­ti­on. 80% der benö­tig­ten Gel­der müs­sen über Ein­tritts­prei­se selbst erwirt­schaf­tet wer­den und bei abge­sag­ten Fest­spie­len mit hohen fixen Kosten ist das natür­lich eine schwie­ri­ge finan­zi­el­le Lage“, so der Präsident.

Der Bezirks­tag von Ober­fran­ken hat des­halb ein­stim­mig die­ser Son­der­för­de­rung zuge­stimmt. Vie­le Thea­ter in Bay­ern wer­den von staat­li­cher Sei­te wesent­lich mehr finan­ziert wie die Lui­sen­burg. „Der Frei­staat Bay­ern mit Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder und Wirt­schafts­mi­ni­ster Bernd Sibler tun sehr viel für Ober­fran­ken, wofür wir auch dank­bar sind – wir wer­den des­halb die beson­de­ren finan­zi­el­len Her­aus­for­de­run­gen in Mün­chen noch ein­mal vor­tra­gen und um Prü­fung bit­ten, ob es nicht wei­te­re Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten gibt“, zeig­te sich Mar­tin Schöf­fel mit Hen­ry Schramm einig, dem auch per­sön­lich sehr viel an der Lui­sen­burg liegt.

Im Jahr 2020 zahl­te der Bezirk Ober­fran­ken alle bewil­lig­ten Zuschüs­se auch bei Absa­ge geplan­ter Ver­an­stal­tun­gen in vol­ler Höhe aus. Für das Jahr 2021 sind fünf Mil­lio­nen Euro an frei­wil­li­gen Lei­stun­gen ein­ge­plant. Neben den Lui­sen­burg-Fest­spie­len unter­stützt der Bezirk Ober­fran­ken somit unter ande­rem die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, die Bay­reu­ther Fest­spie­le, das Lan­des­thea­ter Coburg, den Bezirks­ju­gend­ring und vie­le kul­tu­rel­le Ver­ei­ne und Vereinigungen.