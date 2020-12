Die VHS des Land­krei­ses Forch­heim will auch in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten für ihre treu­en Teilnehmer*innen und neu­en Kunden*innen ein inter­es­san­tes Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bot offe­rie­ren. Im Moment ist es lei­der nicht mög­lich Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen durch­zu­füh­ren, so wer­den in vie­len Teil­be­rei­chen alter­na­tiv Online-Kur­se ange­bo­ten bzw. wur­den bis­her statt­fin­den­de Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen in Online-Ange­bo­te umgewandelt.

Unse­re Home­page – www​.vhs​-forch​heim​.de – ver­rät Ihnen, wel­che Kur­se online wei­ter­ge­führt wer­den und was es Neu­es gibt. Auf der Begrü­ßungs­sei­te rechts oben ist ein blau­er But­ton „Online Kur­se“ zu fin­den; das ist der direk­te­ste Weg zum ent­spre­chen­den aktua­li­sier­ten Angebot.

Bis zu den Oster­fe­ri­en wird die VHS des Land­krei­ses Forch­heim ihren Schwer­punkt auf Online-For­ma­te legen. Vie­le The­men aus dem Vortrags‑, Sprach‑, EDV- und Gesund­heits­be­reich ste­hen zum Mit­ma­chen bereit. Las­sen Sie sich überraschen.

Im Sprach­be­reich wer­den zu Bei­spiel Auf­fri­schungs­kur­se oder kom­pak­te Ein­stiegs­kur­se ange­bo­ten. Wer mehr krea­tiv sein möch­te kann sich einen impres­sio­ni­sti­schen Acryl-Mal­kurs zu sich nach Hau­se holen. Auch bewe­gungs- und ent­span­nungs­tech­nisch gibt es vie­le Mög­lich­kei­ten. Las­sen Sie sich zei­gen wie Zum­ba, Body Work­out oder Yoga funktioniert.

Sobald Sie sich ange­mel­det haben – gül­ti­ge E‑Mail-Adres­se nicht ver­ges­sen – und der Kurs genü­gend Mel­dun­gen hat, bekom­men Sie von uns die Zugangsdaten.

Ange­sichts der schwer ein­zu­schät­zen­den COVI­D19-Pan­de­mie wird das neue VHS-Pro­gramm für das näch­ste Som­mer­se­me­ster erst am 15. März 2021 erschei­nen. Der Kurs­be­trieb mit Prä­senz­kur­sen soll dann nach den Oster­fe­ri­en ab 12. April 2021 starten.

Wei­te­re Informationen:

VHS-Zen­trum Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 20, Tel. 09191/86–1060

oder im Inter­net: www​.vhs​-forch​heim​.de