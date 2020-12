Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster der Justiz Georg Eisen­reich hat die Rich­te­rin am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg Mar­ti­na Ussel­mann mit Wir­kung vom 01. Janu­ar 2021 zur Vor­sit­zen­den Rich­te­rin am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg ernannt. Sie über­nimmt damit den Vor­sitz eines von zehn am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg exi­stie­ren­den Senaten.

Die in Nürn­berg gebo­re­ne Mar­ti­na Ussel­mann begann – nach dem Jura­stu­di­um in Bay­reuth und dem Refe­ren­da­ri­at in Coburg – ihre beruf­li­che Lauf­bahn im Jahr 1997 beim Land­ge­richt Coburg und wech­sel­te zwei Jah­re spä­ter zur Staats­an­walt­schaft Coburg. Im Dezem­ber 2001 wur­de sie zur Rich­te­rin am Land­ge­richt Coburg ernannt. Neben ihrer Tätig­keit in einer Zivil­kam­mer des Land­ge­richts war sie zeit­wei­se am Amts­ge­richt Coburg als Ermitt­lungs­rich­te­rin ein­ge­setzt. Von Dezem­ber 2005 bis Novem­ber 2008 arbei­te­te Frau Ussel­mann als wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin beim I. Zivil­se­nat des Bun­des­ge­richts­hofs in Karls­ru­he. Im Anschluss war sie vor­über­ge­hend am Amts­ge­richt Coburg ein­ge­setzt und kehr­te im März 2009 zum Land­ge­richt Coburg zurück, wo sie einer­seits in der Beru­fungs­kam­mer für Zivil­sa­chen und ande­rer­seits in der 1. Straf­kam­mer tätig war. Im Dezem­ber 2009 wur­de Frau Ussel­mann an das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg abge­ord­net, wo sie Mit­glied in ver­schie­de­nen Zivil­se­na­ten war. Im Okto­ber 2013 wur­de sie zur Rich­te­rin am Ober­lan­des­ge­richt ernannt. Im Dezem­ber 2014 über­nahm sie das Amt der Prä­si­di­al­rich­te­rin und wur­de damit eng­ste Mit­ar­bei­te­rin des Prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts. Seit Novem­ber 2016 fun­gier­te sie auch als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des 6. Zivilsenats.

Zum 1. Janu­ar 2021 über­nimmt Frau Ussel­mann den Vor­sitz des 5. Zivil­se­nats des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg, der für all­ge­mei­ne Beru­fun­gen in Zivil­sa­chen und als Spe­zi­al­se­nat für Scha­dens­er­satz­an­sprü­che aus Ver­kehrs­un­fäl­len sowie aus der Ver­let­zung von Ver­kehrs­si­che­rungs­pflich­ten zustän­dig ist.

Frau Ussel­mann lebt pri­vat in Coburg und ist seit meh­re­ren Jah­ren Vor­sit­zen­de der bei der IHK Coburg errich­te­ten Eini­gungs­stel­le zur Bei­le­gung von Strei­tig­kei­ten auf­grund des Geset­zes gegen den Unlau­te­ren Wett­be­werb (UWG).