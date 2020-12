Stadt und Land­kreis Hof haben heu­te mit den Imp­fun­gen in den Senio­ren­hei­men begon­nen. 200 neue Impf­do­sen wur­den dafür am frü­hen Nach­mit­tag ange­lie­fert. Sie wur­den durch soge­nann­te mobi­le Impf­teams an Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von ins­ge­samt drei Ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis verimpft.

„Wir bedan­ken uns beim Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um und der Regie­rung von Ober­fran­ken für die Zusam­men­ar­beit. Wir freu­en uns sehr, dass wir heu­te mit dem Imp­fen star­ten konn­ten“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär und Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla.

Bei der zen­tra­len Aus­lie­fe­rung des Impf­stof­fes an die Impf­zen­tren in Ober­fran­ken hat­te es gestern Trans­port­ab­wei­chun­gen gege­ben. Des­halb konn­ten die Imp­fun­gen in eini­gen Land­krei­sen und kreis­frei­en Städ­ten nicht wie geplant gestern begin­nen. Die gest­ri­ge Char­ge wird nicht ver­impft (sie­he dazu PM des Baye­ri­schen Land­kreis­tags im Link). „Sicher­heit steht an erster Stel­le“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär. Die gest­ri­ge Char­ge wur­de zurück­ge­holt und neu­er Impf­stoff ausgeliefert.

Wei­te­re Impf­do­sen wer­den für die kom­men­den Tage erwartet.

In den näch­sten Tagen wer­den dann zunächst Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner in 25 Senio­ren­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Hof ver­sorgt. Im Rah­men der ersten Tage wer­den auch Kli­nik­mit­ar­bei­ter geimpft.

Der Impf­start ist für Land­rat Dr. Oli­ver Bär ein beson­de­rer Moment: „Die­sen Tag haben wir her­bei­ge­sehnt. Wir freu­en uns, dass es jetzt los­geht.“ Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la dank­te allen Ärz­ten und Hel­fern, die zunächst in mobi­len Teams und anschlie­ßend in der zen­tra­len Impf­sta­ti­on Bür­ge­rin­nen und Bür­ger schüt­zen.: „Es ist gut zu wis­sen, dass wir zusam­men ste­hen und vie­le mithelfen.“

Als erste wur­den am heu­ti­gen Mon­tag drei Senio­ren­hei­me in Schwar­zen­bach an der Saa­le, Nai­la und Hof ange­fah­ren. „Gera­de in den Hei­men haben wir vie­le schwe­re Fäl­le,“ so Dr. Kat­rin Schu­bert, die als Ärz­tin des Impf­teams in Schwar­zen­bach an der Saa­le im Ein­satz war. „Des­halb ist es eine gro­ße Erleich­te­rung, gera­de auch für die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, dass wir hier jetzt mit dem Imp­fen begin­nen kön­nen.“ In Nai­la impf­te Dr. Bir­gitt Lucas mit Team, in Hof war Dr. Ste­phan Kud­lich mit sei­nem Pra­xis­team unter­wegs. Er lob­te die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit mit den Seniorenheimen.

Eine der ersten Impf­lin­ge war Ida Küspert, die im Haus Saa­le­park der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken in Schwar­zen­bach an der Saa­le lebt. „Für mich gab es kei­nen Zwei­fel, dass ich mich imp­fen las­se, wenn es einen Impf­stoff gibt,“ erklär­te die 95-jäh­ri­ge. „Ich bin froh über die­sen Schutz.“

Um den Bedarf zu ermit­teln, wur­de im Vor­feld bei den Hei­men abge­fragt, wel­che Per­so­nen – sei­en es Bewoh­ner oder Mit­ar­bei­ter – sich vor Ort imp­fen las­sen möch­ten. So kön­nen die täg­li­chen Dosen an Impf­stoff von den medi­zi­ni­schen Teams genau geplant und effi­zi­ent ein­ge­setzt werden.