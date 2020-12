Am Sonn­tag, den 27.12.2020 haben die Coro­na-Imp­fun­gen in Bay­ern begon­nen. Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg, die neben ihren zwei Kli­ni­ken unter ande­rem auch elf Senio­ren­zen­tren betreibt, konn­te die Impf­se­rie im Senio­ren­zen­trum Wals­dorf starten.

Die Staats­re­gie­rung kün­dig­te an, dass im Bun­des­land Bay­ern vor­ran­gig die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von Alten- und Pfle­ge­hei­men geimpft wer­den sol­len. Mobi­le Impf­teams kom­men in die Ein­rich­tun­gen und füh­ren die Imp­fun­gen durch – so auch im Senio­ren­zen­trum Walsdorf.

„Wir sind sehr erleich­tert, das so her­aus­for­dern­de und von der Pan­de­mie gepräg­te Jahr 2020 mit dem Start der ersten Imp­fun­gen in unse­ren Ein­rich­tun­gen been­den zu kön­nen.“, betont Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann, der den Start­schuss gemein­sam mit den Pro­ku­ri­sten Seba­sti­an Götz und Ute Göb­hardt, der Kon­zern­be­triebs­rats­vor­sit­zen­den Susan­ne Böhm, Pfle­ge­dienst­lei­tung Ele­na Becker und dem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Hol­ger Dre­mel, begleitete.

Die Ver­imp­fung erfolgt zunächst in sta­tio­nä­ren Alten- und Pfle­ge­hei­men, um die Men­schen zu schüt­zen, die am mei­sten gefähr­det sind an den Orten, an denen das Infek­ti­ons­ge­sche­hen beson­ders kri­tisch ist.

Höch­ste Prio­ri­tät der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg war und ist der best­mög­li­che Schutz der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sowie Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. „Die Coro­na-Imp­fun­gen sind ein ele­men­ta­rer Schritt, den wir mit Zuver­sicht und Über­zeu­gung unter­stüt­zen. Den­noch müs­sen alle not­wen­di­gen Schutz­maß­nah­men nach wie vor ein­ge­hal­ten wer­den und Beschrän­kun­gen – auch in unse­ren Ein­rich­tun­gen – wei­ter­hin bestehen blei­ben.“, appel­liert Geschäfts­füh­rer Udo Kunzmann.

Eine Kar­te mit den Stand­or­ten der Impf­zen­tren in Bay­ern sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sier­te unter www​.stmgp​.bay​ern​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​/​i​m​p​f​u​ng/