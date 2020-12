Stadt­rat Kar­sten Schie­seck, von Beruf Rechts­an­walt und Straf­ver­tei­di­ger, fei­ert am Mitt­woch, 30. Dezem­ber, sei­nen 60. Geburts­tag. Schie­seck gehört dem Gre­mi­um seit Mai 2014 an und ist Mit­glied der Stadt­rats­frak­ti­on Bay­reu­ther Gemein­schaft – Freie Wäh­ler (BG). Sei­ne Frak­ti­on ver­tritt er im Bau‑, Personal‑, Rech­nungs­prü­fungs- und im Älte­sten­aus­schuss. Er ist Mit­glied in der Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­ban­des Spar­kas­se Bay­reuth-Peg­nitz, in den Stadt­rats­kom­mis­sio­nen für Abfall­wirt­schaft, für die Städ­te­part­ner­schaf­ten mit dem 6. Pra­ger Stadt­be­zirk und mit Süley­man­pa­sa in der Tür­kei, für die Umbe­nen­nung von Stra­ßen und in der Universitätskommission.