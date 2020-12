Gleich zu drei Online-Weih­nachts­fei­ern lud die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt, um jedem Alter gerecht zu werden.

So begann die Kin­der­grup­pe mit einem Online-Abend mit Spie­len, Lie­dern und Rät­seln. Alles von zu Hau­se aus mit eige­nen Plätz­chen und Punsch. Vier Tage spä­ter folg­te die Jugend­grup­pe, selbst ein eige­nes Online-“Eins Zwei oder Drei” konn­te hier durch­ge­führt wer­den, sowie Bil­der aus dem ver­gan­ge­nen Jahr wur­den gezeigt.

Den Abschluss mach­ten am Sams­tag die Akti­ven. Berich­te aus dem Bereich des Vor­sit­zen­den mit Finan­zen und Infor­ma­tio­nen zur Neu­wahl gehör­ten eben­so zum Abend wie der Bericht der Tech­ni­schen Lei­tung. Das Jahr war für die Ein­satz­kräf­te maß­geb­lich durch Coro­na geprägt, ob im Kri­sen­stab, bei der Abstrich­stel­le oder beim Mate­ri­al-Trans­port lei­ste­ten sie unglaub­li­ches. Trotz Coro­na blieb der Bericht der Beauf­trag­ten Aus­bil­dung nicht leer, so konn­ten in die­sem Jahr SEG-Übun­gen und Aus­bil­dungs­aben­de ange­bo­ten wer­den, selbst eini­ge Aus­bil­dun­gen wie Was­ser­ret­ter oder PSNV‑E (Psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung für Ein­satz­kräf­te) waren möglich.

Die Jugend­lei­tung nahm sich den Umstän­den her­vor­ra­gend und schnell an, orga­ni­sier­te etli­che Online-Aktio­nen und sogar zwei digi­ta­le Zelt­la­ger. Für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft wur­den in die­sem Jahr ins­ge­samt 15 Mit­glie­der geehr­te. Ob 25, 30 oder 40-Jah­re, alles zeugt von enor­mer Kon­stanz. Für unglaub­li­che 50-Jah­re akti­ves Enga­ge­ment wur­de Ingo Rei­jn­ders geehrt.

Die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt dankt allen Mit­glie­dern, die in die­sem Jahr noch enger zusam­men­ar­bei­te­ten und zum Gelin­gen bei­tru­gen! Bleibt gesund und Fro­he Weihnachten!