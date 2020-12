Ange­sichts der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on und im Hin­blick auf das anste­hen­de Weih­nachts­fest haben Stadt und Land­kreis Hof fol­gen­de Fei­er­tags-Maß­nah­men getroffen:

I. Beson­de­re Maß­nah­men in Stadt und Land­kreis Hof über die Feiertage

O‑Ton Land­rat Dr. Oli­ver Bär

1. Aus­wei­tung der Testung, ins­be­son­de­re nach den Feiertagen:

Die Zen­tra­le Test­stel­le von Stadt und Land­kreis Hof an der Hofer Frei­heits­hal­le hat zusätz­lich zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, aus­ge­nom­men Fei­er­ta­ge) am

Hl. Abend (24.12.2020)

27.12.2020

Sil­ve­ster (31.12.2020)

02. Janu­ar 2021

jeweils von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet.

Neben PCR-Tests kön­nen aus­nahms­wei­se am 24.12. sowie am 31.12.2020 auch Schnell­tests an der Test­stel­le durch­ge­führt werden.

Wich­tig:

Es ist uns ein Anlie­gen, gera­de den Per­so­nen eine Testung zu ermög­li­chen, die fami­liä­ren Besuch über Weih­nach­ten erhal­ten haben, der sich aktu­ell nicht im nähe­ren Umfeld auf­hält (z. B. die Toch­ter, die in Ham­burg stu­diert). Bit­te beach­ten Sie dabei auch die Inkubationszeit.

2. Zusätz­li­che Schnell­tests durch das BRK:

Zusätz­lich zu den Test­mög­lich­kei­ten an der Zen­tra­len Test­sta­ti­on bie­tet das BRK Hof am

24.12. und 25.12.2020

in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr

Schnell­tests an.

„Die­se Schnell­tests rich­ten sich an Ange­hö­ri­ge von Pfle­ge­heim-Bewoh­nern, die an Weih­nach­ten unter Ein­hal­tung der Rege­lun­gen zum Schutz der Heim­be­woh­ner ihre Lieb­sten besu­chen möch­ten. Die dafür erfor­der­li­chen Tests wer­den durch Frei­wil­li­ge des BRK Hof sowie durch ange­hen­de Pfle­ge­fach­kräf­te der Kli­ni­ken Hoch­Fran­ken durch­ge­führt. Dafür sind wir allen ehren­amt­li­chen Hel­fern sehr dank­bar“, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Die vom Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um initi­ier­te Akti­on ist ein zusätz­li­ches Ange­bot, ergän­zend zu den regu­lä­ren Test­ka­pa­zi­tä­ten bei Haus­ärz­ten oder Test­zen­tren. Der Frei­staat wird die­se Tests finan­zie­ren, es fal­len also für Ange­hö­ri­ge, die sich testen las­sen möch­ten, kei­ne Kosten an.

Die Schnell­tests wer­den am 24.12. und 25.12. 2020 in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr in den Räu­men des BRK Kreis­ver­ban­des Hof (Ernst-Reu­ter-Stra­ße 66b) durchgeführt.

Bit­te beach­ten Sie:

Die Schnell­tests ste­hen aus­schließ­lich für Besu­cher von Pfle­ge­heim-Bewoh­nern zur Ver­fü­gung. Ein ent­spre­chen­der Nach­weis ist zu erbringen.

Das Besuchs­recht von Ange­hö­ri­gen in Pfle­ge­hei­men gilt nur für den Land­kreis Hof. Auf­grund der aktu­ell gel­ten­den und künf­ti­gen All­ge­mein­ver­fü­gung der Stadt Hof dür­fen Pfle­ge­hei­me inner­halb der Stadt Hof auch an Weih­nach­ten nur zur Ster­be­be­glei­tung besucht wer­den. (vgl. dazu II. (Ver­län­ge­rung der All­ge­mein­ver­fü­gung der Stadt Hof)

3. FFP2-Mas­ken beim Kirchgang:

Stadt und Land­kreis Hof stel­len sämt­li­chen Kir­chen im Hofer Land FFP2-Mas­ken (oder ver­gleich­ba­re) zur Ver­fü­gung. Damit soll ein mög­lichst hoher Schutz für Besu­cher von Weih­nachts­got­tes­dien­sten gewähr­lei­stet wer­den. Dar­über hin­aus möch­ten Stadt und Land­kreis Hof dazu bei­tra­gen, dass mög­lichst vie­le Men­schen im Hofer Land mit FFP2-Mas­ken aus­ge­stat­tet sind, so Land­rat Dr. Oli­ver Bär und Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla.

4. Zuhör-Tele­fon:

Es wird ein soge­nann­tes „Zuhör-Tele­fon“ ein­ge­rich­tet. Die­ses ist am 28. und 29. Dezem­ber jeweils von 15:00–16:00 Uhr und am 30. Dezem­ber von 10:00–11:00 Uhr besetzt.

Unter der Tele­fon­num­mer 09281/815‑7950 kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Hofer Land ger­ne melden.

„Wir wol­len vor allem Älte­ren, aber auch ein­sa­men Men­schen in die­ser schwie­ri­gen Zeit bei­ste­hen, Ansprech­part­ner bei Sor­gen sein und ihnen ein­fach ein offe­nes Ohr schen­ken“, so Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla.

II. Neu­er­lass und Ver­än­de­run­gen der All­ge­mein­ver­fü­gun­gen in Stadt und Land­kreis Hof

Dar­über hin­aus pla­nen Stadt und Land­kreis Hof die bis­he­ri­gen Maß­nah­men, die durch die All­ge­mein­ver­fü­gung gere­gelt sind, zu ver­län­gern bzw. zu vertiefen.

Nach Abstim­mung mit der Regie­rung von Ober­fran­ken wer­den vor­aus­sicht­lich die­se neu­en All­ge­mein­ver­fü­gun­gen erlas­sen. Sie sol­len ab 24.12.2020 gelten.

O‑Ton Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döhla:

1. Neu­er­lass der All­ge­mein­ver­fü­gung der Stadt Hof:

Die aktu­ell gel­ten­den Maß­nah­men der Stadt Hof wer­den bis ein­schließ­lich 10. Janu­ar 2021 ver­län­gert. Bit­te beach­ten Sie die Aus­nah­me zwi­schen dem 24.12. und 26.12. 2020 (sie­he wei­ter unten)

Inhalt­lich bleibt es damit bei den bereits bestehen­den und bekann­ten Rege­lun­gen – ein­zig die Dau­er der Gül­tig­keit wird verlängert.

Die Beschrän­kung der vor­he­ri­gen All­ge­mein­ver­fü­gung auf den Zeit­raum bis ein­schließ­lich 23.12.2020 lag die Über­le­gung zugrun­de, vor den Fei­er­ta­gen noch­mals eine aktu­el­le und gründ­li­che Abwä­gung der Ein­schrän­kun­gen und Risi­ken vor­zu­neh­men. Dies ist erfolgt mit dem Ergeb­nis, dass kei­ne hin­rei­chen­den Grün­de für eine Locke­rung bestehen.

„Die Stadt Hof hat schon vor dem Frei­staat mit sehr ein­schnei­den­den Maß­nah­men aus die Fall­zah­len reagiert. Gern hät­ten wir eine Chan­ce genutzt, über Weih­nach­ten davon abzu­wei­chen. Die Ent­wick­lung gibt dies aber nicht her“, stellt Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la fest.

Dies bedeu­tet im Detail:

(1) Aus­gangs­be­schrän­kung

Das Ver­las­sen der Woh­nung zum Besuch eines ande­ren Haus­stands, sofern es sich nicht um Ehe­gat­ten, Lebens­part­ner, Part­ner einer nicht­ehe­li­chen Lebens­ge­mein­schaft, Ver­wand­te in gera­der Linie, Geschwi­ster, Geschwi­ster­kin­der, Alte, Kran­ke oder Men­schen mit Ein­schrän­kun­gen sowie die Ange­hö­ri­gen ihres Haus­stan­des han­delt, ist unter­sagt. Dabei darf eine Gesamt­zahl von fünf Per­so­nen (Aus­nah­me: Kin­der unter 14 Jah­ren) nicht über­schrit­ten werden.

Aus­nah­me­re­ge­lung zwi­schen dem 24.12. und 26.12.2020:

An den Weih­nachts­fei­er­ta­gen gel­ten auch in der Stadt Hof die bay­ern­weit ein­heit­li­chen Maßnahmen:

Für die drei Weih­nachts­ta­ge 24. bis 26. Dezem­ber 2020 gilt, dass sich bei Tref­fen im eng­sten Fami­li­en­kreis alle Ange­hö­ri­ge des eige­nen Haus­stands mit höch­stens vier über den eige­nen Haus­stand hin­aus­ge­hen­den Per­so­nen (zuzüg­lich deren Kin­der im Alter bis 14 Jah­ren) tref­fen dür­fen, gleich­gül­tig aus wie vie­len Haus­stän­den die­se vier Per­so­nen kommen.

Zum eng­sten Fami­li­en­kreis gehö­ren außer den Ange­hö­ri­gen des eige­nen Haus­stands auch Ehe­gat­ten, Lebens­part­ner und Part­ner einer nicht­ehe­li­chen Lebens­ge­mein­schaft, Ver­wand­te in gera­der Linie, Geschwi­ster, Geschwi­ster­kin­der und deren jewei­li­gen Haushaltsangehörige.

Der Auf­ent­halt in von der Stadt Hof mit All­ge­mein­ver­fü­gung vom 16.12.2020 fest­ge­leg­ten zen­tra­len Begeg­nungs­flä­chen, an denen sich Men­schen ent­we­der auf engem Raum oder nicht nur vor­über­ge­hend auf­hal­ten, ist nur bei Vor­lie­gen trif­ti­ger Grün­de im Sin­ne des § 2 der 11. BayIfSMV erlaubt. Kein trif­ti­ger Grund ist ins­be­son­de­re das Musi­zie­ren und das Dar­bie­ten von Kleinkunst.

(2) Spe­zi­el­le Besuchs- und Schutzregelungen

Pati­en­ten oder Bewoh­ner von Alten- und Senio­ren­re­si­den­zen, Kran­ken­häu­sern sowie Vor­sor­ge- und Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen, voll­sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen der Pfle­ge, Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen oder ambu­lant betreu­ten Wohn­ge­mein­schaf­ten dür­fen außer zur Beglei­tung Ster­ben­der oder zur Wahr­neh­mung des Sor­ge­rechts nicht besucht werden.

Jeder Besu­cher (zur Beglei­tung Ster­ben­der oder zur Wahr­neh­mung des Sor­ge­rechts) muss über ein schrift­li­ches oder elek­tro­ni­sches nega­ti­ves Test­ergeb­nis ver­fü­gen und die­ses auf Ver­lan­gen nach­wei­sen. Die dem Test­ergeb­nis zu Grun­de lie­gen­de Testung mit­tels eines POC-Anti­gen-Schnell­tests darf höch­stens 48 Stun­den und mit­tels eines PCR-Tests höch­stens drei Tage vor dem Besuch vor­ge­nom­men wor­den sein.

Jeder Besu­cher sowie das Per­so­nal hat zu jeder Zeit inner­halb der Ein­rich­tung eine FFP2-Mas­ke zu tragen.

Das Per­so­nal von Kran­ken­häu­sern und ambu­lan­ten Wohn­ge­mein­schaf­ten hat sich regel­mä­ßig, min­de­stens ein­mal pro Woche, in der der Beschäf­tig­te zum Dienst ein­ge­teilt ist, einer Testung zu unter­zie­hen. Für das Per­so­nal der übri­gen Ein­rich­tun­gen ergibt sich die Test­pflicht aus der 11. BayIfSMV.

(3) Ver­samm­lun­gen

Bei Ver­samm­lun­gen unter frei­em Him­mel muss zwi­schen allen Teil­neh­mern ein Min­dest­ab­stand von 2 Metern gewahrt und jeder Kör­per­kon­takt mit ande­ren Ver­samm­lungs­teil­neh­mern oder Drit­ten ver­mie­den wer­den. Dar­über hin­aus wer­den Ver­samm­lun­gen unter frei­em Him­mel auf eine Höchst­dau­er von 60 Minu­ten beschränkt und dür­fen nur orts­fest durch­ge­führt werden.

Die Teil­neh­mer­zahl von Ver­samm­lun­gen unter frei­em Him­mel und bei Ver­samm­lun­gen in geschlos­se­nen Räu­men wird auf 30 Per­so­nen beschränkt.

Zusätz­lich gilt Mas­ken­pflicht für alle Teilnehmer.

(4) Gastro­no­mie

Bei der Abga­be von mit­nah­me­fä­hi­gen Spei­sen und Geträn­ken darf der Betrei­ber kei­ne Ein­rich­tun­gen, die das Ver­wei­len zum Ver­zehr ermög­li­chen (ins­be­son­de­re Abstell­ein­rich­tun­gen wie Tische oder Bor­de) bereit­stel­len und hat der Betrei­ber erfor­der­li­chen­falls das Ver­wei­len an der Abga­be­stel­le zu unter­bin­den. Dar­über hin­aus ist die Abga­be von Alko­hol durch die Gastro­no­mie unter­sagt. Der Lie­fer­dienst ist davon nicht betroffen.

Für zen­tra­le Begeg­nungs­flä­chen in der Stadt Hof ist durch All­ge­mein­ver­fü­gung vom 16.12.2020 Fol­gen­des festgelegt:

Auf fol­gen­den zen­tra­len Begeg­nungs­flä­chen in der Stadt Hof besteht Mas­ken­pflicht und dort ist es am 31.12.2020 und am 01.01.2021 unter­sagt, pyro­tech­ni­sche Gegen­stän­de der Kate­go­rie 2 im Sin­ne von § 3a des Spreng­stoff­ge­set­zes mit sich zu füh­ren und abzubrennen:

Max­platz (für die Dau­er von Märkten)

Kirch­platz (für die Dau­er von Märkten)

Lud­wig­stra­ße ab Ein­mün­dung Klosterstraße/​Kirchplatz

Obe­res Tor

Obe­rer Torplatz

Post­stra­ße bis Konrad-Adenauer-Platz

Alt­stadt

Kreuz­stein­stra­ße (ein­schließ­lich Ver­bin­dungs­weg zur Luit­pold­stra­ße) bis Kreu­zung Marienstraße

Luit­pold­stra­ße bis Kreu­zung Marienstraße

Bern­hard-Lich­ten­berg-Platz

Son­nen­platz

Lorenz­stra­ße (ein­schließ­lich Ver­bin­dungs­weg zur Bis­marck­stra­ße) bis Ein­mün­dung Biengäßchen

Zu Fra­gen hin­sicht­lich der Rege­lun­gen in der Stadt Hof steht eine Tele­fon­hot­line unter der Num­mer 09281/815 5000 zur Ver­fü­gung. Die Hot­line ist über die Weih­nachts­ta­ge wie folgt besetzt:

24.12.2020: 08:00 bis 13:00 Uhr

27.12.2020: 10:00 bis 16:00 Uhr

Sonst:

Mon­tag – Don­ners­tag: 08:00 bis 18:00 Uhr

Frei­tag: 08:00 bis 16:00 Uhr

Sams­tag, Sonn­tag: 10:00 bis 16:00 Uhr

2. Wei­ter­füh­ren­de Maß­nah­men im Land­kreis Hof:

(1) Mit­ar­bei­ter von Alten- und Pflegeheimen

Wie in der All­ge­mein­ver­fü­gung vom 11.12.2020 bereits gere­gelt, haben die Mit­ar­bei­ter von Alten- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen wie auch Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen grund­sätz­lich FFP2-Mas­ken zu tragen.

(2) Spe­zi­el­le Besuchs- und Schutz­re­ge­lun­gen für Alten- und Pfle­ge­hei­me, Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen sowie Kliniken

Der Besuch von Alten- und Pfle­ge­hei­men sowie ver­gleich­ba­ren Ein­rich­tun­gen bleibt gestattet.

Dabei gilt (wie bis­her) Folgendes:

Besu­cher müs­sen einen nega­ti­ven Schnell­test vorweisen.

Jeder Besu­cher sowie das Per­so­nal hat zu jeder Zeit inner­halb der Ein­rich­tung eine FFP2-Mas­ke zu tragen.

Dar­über hin­aus (neu) wird die Besuchs­zeit auf maxi­mal 90 Minu­ten pro Tag begrenzt.

Bit­te beach­ten Sie, dass die jewei­li­gen Hei­me von Ihrem Haus­recht Gebrauch machen kön­nen und ggf. Besuchs­re­ge­lun­gen wei­ter ein­schrän­ken können.

(3) Testung von Per­so­nal in Kliniken