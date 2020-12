BAY­REUTH. Die Außen­fas­sa­de eines Par­tei­bü­ros beschä­dig­ten bis­lang Unbe­kann­te in der ver­gan­ge­nen Woche in der Bay­reu­ther Innen­stadt. Die Bay­reu­ther Kri­po hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

In der Zeit von Diens­tag, 16 Uhr, bis Mitt­woch, 8 Uhr, besprüh­ten Graf­fi­ti-Spray­er die Wand eines loka­len Wahl­kreis­bü­ros in der Fried­rich­stra­ße. Die Unbe­kann­ten hin­ter­lie­ßen einen Schrift­zug im poli­tisch moti­vier­ten Kon­text. Der Sach­scha­den an der Haus­fas­sa­de liegt bei meh­re­ren hun­dert Euro.

Zeu­gen, die im Zeit­raum von Diens­tag, 15. Dezem­ber 2020, 16 Uhr, bis Mitt­woch, 16. Dezem­ber 2020, 8 Uhr, im Bereich der Fried­rich­stra­ße in Bay­reuth ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 an die Kri­po Bay­reuth zu wenden.