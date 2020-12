Bay­reuth. Das Rote Kreuz rich­tet wäh­rend der Fei­er­ta­ge eine Covid-Erpro­bungs­stel­le für alle Besu­cher von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis ein. Alle Besu­cher von Alten-und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sowie Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen­kön­nen sich dort kosten­frei testen lassen.

Mit einer bay­ern­wei­ten Akti­on ent­la­sten die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) das Per­so­nal der Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und unter­stüt­zen die­se bei der Abnah­me von Coro­na-Tests wäh­rend der Fei­er­ta­ge. In Bay­reuth rich­tet der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth hier­zu eine wei­te­re vor­über­ge­hen­de Erpro­bungs­stel­le­für Besu­cher von Alten-und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sowie Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behinderungenein.Für die­se Akti­on wird das bay­ern­weit ein­zig­ar­ti­ge Mobi­le-Not­fall-Ver­sor­gungs-Zen­trum des Roten Kreu­zes Bay­reuth ein­ge­setzt. Auf­grund der seit dem 16. Dezem­ber für den Besuch von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen­gel­ten­den­Ver­pflich­tung eines Nach­wei­ses eines nega­ti­ven Covid-Tests, ist über die Fei­er­ta­ge ein erhöh­ter Arbeits­auf­wand für die Beschäf­tig­ten aller Pfle­ge­ein­rich­tun­gen durch Test­ab­nah­men­zu erwarten.

Um das durch die Pan­de­mie-Lage bereits stark gefor­der­te Pfle­ge­per­so­nal zu ent­la­sten, errich­tet das Rote Kreuz Bay­reuth eine von ehren­amt­li­chen Kräf­ten betrie­be­ne, vor­über­ge­hen­de Erpro­bungs­stel­le in Bay­reuth. Die­se steht über die Weih­nachts­fei­er­ta­ge den Besu­che­rin­nen und Besu­chern von allen Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth für eine Testung auf eine Covid-Infek­ti­on zur Ver­fü­gung. Die Erpro­bungs­stel­le befin­det sich in der Dr.-Franz-Straße auf dem Park­platz vor­dem BRK Ruhe­sitz (Dr. Franz-Stra­ße 8, 95445 Bay­reuth). Von Don­ners­tag, den 24. Dezem­ber, bis zum Sams­tag, den 26. Dezem­ber, jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kön­nen sich Besu­cher von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Bay­reuth kosten­frei auf eine Covid-Infek­ti­on testen lassen.

Wich­tig: Für eine Testung der Besu­cher wird ein ein­fa­cher Nach­weis der jewei­li­gen Pfle­ge­ein­rich­tung, dass ein Besuch in einer Pfle­ge­ein­rich­tung geplant ist, benö­tigt. Die­ser muss von der jewei­li­gen Ein­rich­tung abge­zeich­net zur Testung mit­ge­bracht wer­den. Einen Vor­druck für einen Nach­weis für die Pfle­ge­ein­rich­tung fin­den Ange­hö­ri­ge und Ein­rich­tun­gen auf der Home­page des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth unter www​.brk​-bay​reuth​.de bzw. kön­nen sie sich die­sen bei ihren Ein­rich­tun­gen abho­len. Mit die­ser Akti­on will das Rote Kreuz Bay­reuth allen Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern der Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und ihren Ange­hö­ri­gen den Besuch zum Weih­nachts­fest ermög­li­chen und das in der der­zei­ti­gen Situa­ti­on stark gefor­der­te Pfle­ge­per­so­nal aller Ein­rich­tun­gen über die Fei­er­ta­ge zu entlasten.

„Weih­nachts­zeit ist Zeit für die Fami­lie. Dar­um wol­len wir allen Fami­li­en den Besuch bei ihren Ange­hö­ri­gen in den Pfle­ge­ein­rich­tun­gen ermög­li­chen, ohne das Pfle­ge­per­so­nal durch den gestei­ger­ten Auf­wand für die gefor­der­ten Tests noch mehr zu bela­sten,“ erklärt der Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Richard Knorr den Ein­satz sei­ner ehren­amt­li­chen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des Roten Kreu­zes zur Unter­stüt­zung der Senioreneinrichtungen.Für die Errich­tung der vor­über­ge­hen­de Erpro­bungs­stel­le setzt das Rote Kreuz Bay­reuth das bay­ern­weit ein­zig­ar­ti­ge Mobi­le-Not­fall-Ver­sor­gungs-Zen­trum (MNVZ) ein.

Mit die­sem aus modu­la­ri­sier­ten Abroll­con­tai­nern bestehen­den, inno­va­ti­ven Ein­satz­mit­tel, kann mit nur gerin­gen Per­so­nal­ein­satz, in kur­zer Zeit­ein unab­hän­gi­ges, medi­zi­ni­sches Ver­sor­gungs­zen­trum für­ei­ne grö­ße­re Anzahl an Per­so­nen ein­ge­rich­tet wer­den. Das MNVZ des Roten Kreu­zes Bay­reuth bie­tet medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­mög­lich­kei­ten für­ei­ne gro­ße Anzahl von­Per­so­nen. Für die Ent­la­stung des Pfle­ge­per­so­nals wird es zur Errich­tung einer vor­über­ge­hen­den Erpro­bungs­stel­le vom 24. Dezem­ber bis 26. Dezem­ber in Bay­reuth eingesetzt.