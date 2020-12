Eine jah­re­lan­ge Tra­di­ti­on muss­te in die­sem Jahr lei­der erst­ma­lig abge­sagt wer­den – der weih­nacht­li­che Besuch der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in den bei­den Kli­ni­ken der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG Bam­berg) durch Land­rat Johann Kalb in Beglei­tung von Weih­nachts­en­geln, dem Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann und den Chefärzten.

„Die der­zei­ti­gen Infek­ti­ons­zah­len las­sen einen per­sön­li­chen Besuch lei­der nicht zu, was wir sehr bedau­ern“, betont Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann. Ober­ste Prio­ri­tät der GKG Bam­berg ist jedoch die Gesund­heit und der Schutz der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, wes­halb die lang gepfleg­te Tra­di­ti­on in die­sem Jahr ruhen muss.

Eine klei­ne Auf­merk­sam­keit erhal­ten die­je­ni­gen, die die Vor­weih­nachts­zeit in der Kli­nik ver­brin­gen müs­sen, den­noch. „Viel­leicht gelingt es uns so, den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten zumin­dest ein klei­nes Lächeln auf das Gesicht zu zau­bern“, so Geschäfts­füh­rer Kunzmann.

Eben­falls ist es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in der GKG Bam­berg zur Tra­di­ti­on gewor­den, in der Vor­weih­nachts­zeit eine Spen­de an regio­na­le gemein­nüt­zi­ge Insti­tu­tio­nen zu übergeben.

So kön­nen sich in die­sem Jahr der Kin­der­schutz­bund Bam­berg e. V., der Ver­ein gool­kids e. V. sowie der För­der­ver­ein Hand in Hand der Lebens­hil­fe Bam­berg e. V. über einen Betrag in Höhe von je 1.000 Euro freuen.

Die­se Insti­tu­tio­nen lei­sten immer, und gera­de in der jet­zi­gen Zeit, einen wich­ti­gen Bei­trag für die Gesell­schaft. Mit die­sen Spen­den möch­te die GKG Bam­berg einen klei­nen Anteil zur wich­ti­gen Arbeit die­ser Ver­ei­ne in unse­rer Regi­on beitragen.

Eine offi­zi­el­le Spen­den­über­ga­be fand am 17. Dezem­ber vor der Jura­kli­nik in Scheß­litz statt.