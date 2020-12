Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad­dieb­stahl

COBURG. Am Frei­tag, 18.12.2020, gegen 13.00 Uhr, stell­te eine Cobur­ge­rin ihr Fahr­rad bei der Rück­ert­schu­le in den dor­ti­gen Fahr­rad­stän­der. Mit­tels Schloss sicher­te sie ihr Rad durch das Vor­der­rad mit dem Stän­der. Als sie gegen 17.00 Uhr wie­der nach Hau­se fah­ren woll­te, muss­te sie fest­stel­len, dass jemand ihr Rad samt Schloss gestoh­len hatte.

Beschrei­bung des Rades: Blau­es 28 Zoll Her­ren­rad des Her­stel­lers WINO­RA, Typ CA MO, mit reflek­tie­ren­den Rei­fen und Damen­gel­sat­tel der Mar­ke Tschi­bo. Der Fahr­rad­korb ist mit­tels Kabel­bin­der am Rad befestigt.

Das Fahr­rad hat noch einen Zeit­wert von etwa 200 Euro.

Die Kur­ve zu weit genommen

MEE­DER, LKR. COBURG. Ein 33-jäh­ri­ger Thü­rin­ger befuhr am Frei­tag­mit­tag die Kreis­stra­ße von Beu­er­feld in Rich­tung Mee­der. In einer lang­ge­zo­ge­nen Kur­ve kam er mit sei­nem Renault Mega­ne zu weit auf die Gegen­fahr­bahn und stieß mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Sko­da zusam­men. Der Unfall­her­gang konn­te von einem unbe­tei­lig­ten Zeu­gen beob­ach­tet wer­den. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­stoß gegen die nächt­li­che Aus­gangs­sper­re – 11. BayIfSMV

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag, 19.12.20, gegen 00:015 Uhr, führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach eine Kon­trol­le eines Pkw BMW in der Kulm­ba­cher Str. durch. Die­ser war mit drei Per­so­nen aus unter­schied­li­chen Haus­stän­de besetzt. Zudem konn­ten die Insas­sen kei­ne Begrün­dung dar­le­gen, war­um sie sich in der Zeit von 21:00 – 05:00 Uhr außer­halb ihrer Woh­nun­gen auf­hiel­ten. Gegen alle drei wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten-Ver­fah­ren nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz eingeleitet.

Unfall­flucht

Kro­nach (Stadt) – Am Frei­tag, 18.12.20, gegen 17:00 Uhr, park­te ein Trans­por­ter Renault Master kurz­zei­tig in der Wach­ter­flur­str. Höhe der Hsnr. 31. Als der Fah­rer zum Trans­por­ter zurück­kehr­te, war der rech­te Außen­spie­gel beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug stieß beim Vor­bei­fah­ren gegen den rech­ten Außen­spe­igel und beschä­dig­te die­sen. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Kro­nach (Stadt­teil) – Von Don­ners­tag, 17.12.20, auf Frei­tag, 18.12.20, ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug (ver­mutl. ein Lkw mit Anhän­ger oder Sat­tel­zug) am See­la­cher Berg auf einem geschot­ter­ten Park­platz Sach­scha­den. Ein Stand­rohr wur­de ange­fah­ren sowie der angren­zen­de Grün­strei­fen beim Ein-/Aus­fah­ren beschä­digt. Zudem wur­de die Fahr­bahn des See­la­cher Ber­ges bis zur Ein­mün­dung in die B85 durch das Fahr­zeug ver­schmutzt. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl eines Lkw

Küps ( Lkrs. Kro­nach) – Im Tat­zeit­raum 14.12. bis 18.12.2020, ent­wen­de­te Unbe­kann­te einen in einer Scheu­ne in der Kulm­ba­cher Str. ein­ge­stell­ten Lkw MAN, mit dem amtl. Kennz. KC-SH74. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Täter oder Ver­bleib des Lkw geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

KULM­BACH. Drei­ste Die­be mach­ten sich in der Nacht zum Frei­tag an einem Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof zu schaf­fen. Wie viel Die­bes­gut in die Hän­de der Täter fiel, ist noch unklar. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen bemerk­te ein auf­merk­sa­mer Bus­fah­rer, dass ein an der Bus­spur „Linie 1“ am ZOB ange­brach­ter Ziga­ret­ten­au­to­mat offen­sicht­li­che Beschä­di­gun­gen auf­wies und ver­stän­dig­te die Kulm­ba­cher Poli­zei. Die Beam­ten nah­men vor Ort die Ermitt­lun­gen auf und stell­ten fest, dass der oder die bis­lang unbe­kann­ten Täter den Auto­ma­ten mit bra­chia­ler Gewalt so weit auf­he­bel­ten, dass sie mit einem pas­sen­den Greif­werk­zeug sowohl an die Tabak­wa­ren, als auch den Bar­geld­be­häl­ter gelan­gen konn­ten. Wel­che Geld­sum­me und wie vie­le Ziga­ret­ten die Die­be dabei erlan­gen konn­ten, ist zum aktu­el­len Zeit­punkt der Ermitt­lun­gen noch nicht bezif­fer­bar. Fest steht aller­dings, dass der ange­rich­te­te Scha­den die 1000-Euro-Mar­ke bei wei­tem über­steigt. Neben der Aus­wer­tung der gesi­cher­ten Spu­ren liegt die Hoff­nung der Ermitt­ler nun auf der Mit­hil­fe der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof in der Kulm­ba­cher Hein­rich-von-Ste­phan-Stra­ße ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Wem sind im Umfeld des Bus­bahn­hofs ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Wer ist mög­li­cher­wei­se auf ver­däch­ti­ge Geräu­sche, die mit der gewalt­sa­men Öff­nung des Auto­ma­ten im Zusam­men­hang ste­hen, auf­merk­sam geworden?

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter Tel.: 09221/6090 entgegen.

Van­da­len im Kindergarten

KULM­BACH. Bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wüte­ten bis­lang unbe­kann­te Row­dies auf dem Gelän­de des Kin­der­gar­tens „Frie­dens­kir­che“. Die Kulm­ba­cher Poli­zei ermit­telt wegen vor­sätz­li­cher Sach­be­schä­di­gung und Hausfriedensbruch.

Am Mon­tag erleb­te die lei­ten­de Erzie­he­rin des Kin­der­gar­tens im Kulm­ba­cher Kem­met­weg die böse Über­ra­schung. Wäh­rend des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des hat­ten sich die bis­lang Unbe­kann­ten Zutritt zum Kin­der­gar­ten­ge­län­de ver­schafft und dort ihrer Zer­stö­rungs­wut frei­en Lauf gelas­sen. Unter ande­rem demo­lier­ten sie einen pin­ken Kunst­stoff­tisch und ver­teil­ten die Bruch­stücke auf dem Gelän­de und im Umfeld des Grund­stücks. Die Kulm­ba­cher Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Haus­frie­dens­bruch und Sach­be­schä­di­gung ein­ge­lei­tet und bit­tet Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Umfeld des Kin­der­gar­tens in Metz­dorf gemacht hat, wird gebe­ten, sich unter Tel. 09221/6090 zu melden.