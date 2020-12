Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 12.12.20202, fand eine Kund­ge­bung sowie ein gro­ßes Sam­me­le­vent des Kli­ma­ent­scheids Bay­reuth statt. An einem Info­stand mit­ten auf der Max­stra­ße infor­mier­te der Kli­ma­ent­scheid Passant:innen über den Kli­ma­wan­del, über sei­ne Aus­wir­kun­gen auf Bay­reuth sowie über das Bür­ger­be­geh­ren. Trotz der strik­ter Auf­la­gen gelang es dem Kli­ma­ent­scheid, bis­her knapp 1100 Unter­schrif­ten zu sammeln.

“Es ist unglaub­lich, wie vie­le Unter­schrif­ten wir trotz der momen­ta­nen Umstän­de gesam­melt haben”, sagt Anton Gost, einer der Organisator:innen des Bür­ger­be­geh­rens. “Das zeigt uns, wie vie­le Bayreuther:innen unse­re Visi­on eines kli­ma­neu­tra­len Bay­reuths tei­len.” Es soli­da­ri­sie­ren sich auch Sci­en­tists for Future Bay­reuth sowie Fri­days for Future Bay­reuth und mit dem Kli­ma­ent­scheid: Denn es gehe hier um eine gemein­sa­me Visi­on. Auch wenn die Aktivist:innen von Fri­days for Future selbst ein­räu­men, “Ja, Bay­reuth allei­ne wird nicht den gan­zen Pla­ne­ten ret­ten, aber es ist wich­tig, dass wir mit gutem Bei­spiel vor­an­ge­hen.” Die­ser Mei­nung schließt sich auch Ste­fan Holz­heu von Sci­en­tists for Future an und sagt: “Kli­ma­schutz ist eine Auf­ga­be für sowohl Län­der als auch Städ­te und etwas, das jeden Ein­zel­nen von uns angeht. ”Ange­sichts der Coro­na-Auf­la­gen kön­nen in naher Zukunft kei­ne wei­te­ren Info­stän­de in der Stadt ver­an­stal­tet wer­den. Unter­schrif­ten kann man aber noch immer selbst abge­ben, an einem der Sam­mel­fahr­rä­der des Klimaentscheids.

Die enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die den Kli­ma­ent­scheid orga­ni­sie­ren sind zuver­sicht­lich und blicken mit vol­ler Erwar­tung auf 2021, das Jahr indem die Stadt Bay­reuth die Chan­ce hat, sich dazu zu erklä­ren, bis 2030 kli­ma­neu­tral zu werden.

Wie es wei­ter geht

Mit vie­len neu­en Pro­jek­ten, span­nen­den Gesprä­chen und wei­te­ren Koope­ra­tio­nen star­tet der Kli­ma­ent­scheid ins neue Jahr. Jah­res­vor­satz? Ein kli­ma­neu­tra­les Bay­reuth bis 2030! Wie kann man den Kli­ma­ent­scheid unterstützen?

