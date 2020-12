Vor­he­ri­ge Anmel­dung ist erfor­der­lich / Live­streams aus dem Dom / Meh­re­re Freiluftgottesdienste

Bam­berg. Damit mög­lichst vie­len Gläu­bi­gen an den Weih­nachts­ta­gen trotz der Coro­na-Beschrän­kun­gen in Bam­berg der Kirch­gang ermög­licht wer­den kann, ist die Zahl der Fest­got­tes­dien­ste deut­lich erhöht wor­den. Ins­ge­samt fin­den am 24., 25. und 26. Dezem­ber über 100 Got­tes­dien­ste in den katho­li­schen Bam­ber­ger Pfarr­kir­chen statt. Die Hygie­ne­maß­nah­men sind über­all zu beach­ten. Für die Got­tes­dien­ste ist in der Regel eine Anmel­dung zwin­gend erfor­der­lich, damit nie­mand abge­wie­sen wer­den muss. An allen Fest­ta­gen wer­den Got­tes­dien­ste aus dem Bam­ber­ger Dom im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg gezeigt.

Auf­grund der von der Staats­re­gie­rung ver­häng­ten Aus­gangs­sper­re ab 21 Uhr gibt es eini­ge Ände­run­gen bei den Christ­met­ten. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Anmel­de­ver­fah­ren gibt es auf den Home­pages der Gemein­den oder der Seel­sor­ge­be­rei­che www​.sb​-bam​ber​ger​-westen​.de bzw. www​.sb​-bam​ber​ger​-osten​.de.

Fol­gen­de Got­tes­dien­ste fin­den an den Weih­nachts­ta­gen statt, auf­grund behörd­li­cher Vor­ga­ben sind ins­be­son­de­re bei den Frei­luft­got­tes­dien­sten kurz­fri­sti­ge Ände­run­gen möglich.

Hei­lig Abend, 24. Dezember:

Dom, 15.00 Uhr: Krip­pen­fei­er für klei­ne Kin­der (Dom­pfar­rer)

Dom, 17.00 Uhr: Fami­li­en­met­te (Dom­pfar­rer)

Dom, 19.00 Uhr: Christ­met­te (Erz­bi­schof, LIVE­STREAM)

St. Jakob, 19.00 Uhr: Christ­met­te (Weih­bi­schof)

St. Joseph Wil­den­sorg, 16.00 Uhr: Krip­pen­fei­er für klei­ne Kinder

St. Joseph Wil­den­sorg, 19.00 Uhr: Fami­li­en­met­te (Dom­pfar­rer)

St. Eli­sa­beth, 17.00 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

St. Eli­sa­beth, 19.00 Uhr: Christ­met­te (Frei­luft­got­tes­dienst, Pfr. Lyer)

St. Mar­tin, 17.00 Uhr: Christ­met­te vor allem für Senioren

St. Mar­tin, 19.00 Uhr: Christmette

St. Josef im Hain: 16.00 Uhr: Christ­met­te vor allem für Senioren

St. Josef im Hain: 18.00 Uhr: Christmette

Obe­re Pfar­re, 14.30 Uhr: Christmette

Obe­re Pfar­re, 16.30 Uhr: Christ­met­te vor allem für Senioren

Obe­re Pfar­re, 19.00 Uhr: Christmette

St. Urban, 16.00 Uhr: Christ­met­te vor allem für Senioren

St. Urban, 18.30 Uhr: Christmette

St. Josef Gaustadt, 16.00 Uhr: Weih­nachts­got­tes­dienst für Senioren

St. Josef Gaustadt, 18.00 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

St. Hein­rich, 15.00 Uhr: Kindermette

St. Hein­rich, 16.15 Uhr: Kindermette

St. Hein­rich, 17.30 Uhr: Seniorenmette

St. Hein­rich, 19.30 Uhr: Christmette

St. Anna, 15.00 Uhr: Kindermette

St. Anna, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Anna, 19.30 Uhr: Christmette

St. Gan­golf, 15 Uhr: Kindermette

St. Gan­golf, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Otto, 15 Uhr: Kindermette

Maria Hilf, 15 Uhr: Kindermette

St. Wolf­gang, 15 Uhr: Kindermette

St. Kuni­gund, 15.30 Uhr: Kindermette

St. Gan­golf, 15 Uhr: Kindermette

St. Otto, 16.30 Uhr: Kindermette

Maria Hilf, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Wolf­gang, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Kuni­gund, 17.00 Uhr: Kindermette

St. Gan­golf, 18.00 Uhr: Christmette

St. Otto, 18.00 Uhr: Christ­met­te (Wort­got­tes­dienst)

Maria Hilf, 18.00 Uhr: Christmette

St. Wolf­gang, 18.00 Uhr: Christ­met­te (Wort­got­tes­dienst)

St. Kuni­gund, 19.30 Uhr: Christmette

Hei­lig­grab, 19.30 Uhr: Christmette

St. Gan­golf, 20.00 Uhr: Christ­met­te (Wort­got­tes­dienst)

St. Otto, 20.00 Uhr: Christmette

Maria Hilf, 20.00 Uhr: Christ­met­te (Wort­got­tes­dienst)

St. Wolf­gang, 20.00 Uhr: Christmette

Kar­me­li­ten­kir­che, 17.00 und 19.30 Uhr: Christ­met­te (Anmel­dung nach den Got­tes­dien­sten am 4. Advents­sonn­tag sowie nach den Werk­tags­got­tes­dien­sten möglich)

Beson­de­re Frei­luft­got­tes­dien­ste an Heiligabend:

Auf der Wie­se im Hain­ge­biet, Are­al um den Musik­pa­vil­lon im Lusis­en­hain: 15.00 Uhr, 16.30 Uhr, 18.00 Uhr

Auf dem Wil­de-Rose-Kel­ler: 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.30 Uhr

Neben der Bug­er Kir­che: 16.00 Uhr

Erster Weih­nachts­tag, 25. Dezember

Dom, 8.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst (Weih­bi­schof)

Dom, 9.30 Uhr: Pon­ti­fi­k­al­got­tes­dienst (Erz­bi­schof, LIVE­STREAM)

Dom, 11.30 Uhr: Fest­got­tes­dienst (Dom­pfar­rer)

Dom, 17.00 Uhr: Pon­ti­fi­kal­ves­per (Erz­bi­schof, LIVE­STREAM)

St. Jakob, 7.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Joseph Wil­den­sorg, 10 Uhr: Eucha­ri­stie­fei­er (Dom­pfar­rer)

St. Mar­tin, 11.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Mar­tin, 19.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Josef im Hain, 9.30 Uhr: Festgottesdienst

Obe­re Pfar­re, 9.00 Uhr: Festgottesdienst

Obe­re Pfar­re, 11.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Urban, 9.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Urban, 17.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Josef Gaustadt, 10.00 Uhr: Festgottesdienst

Insti­tuts­kir­che: 8.00 Uhr Fest­got­tes­dienst (Anmel­dung Tel. 980230)

Hei­lig­grab, 8.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Otto, 9.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Anna, 9.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Gan­golf, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Hein­rich, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Kuni­gund, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Wolf­gang, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Hein­rich, 15.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst in poln. Sprache

St. Hein­rich, 18.00 Uhr: Festgottesdienst

Kar­me­li­ten­kir­che, 10.00 Uhr: Fest­got­tes­dient (kei­ne Anm. nötig)

Zwei­ter Weih­nachts­tag, 26. Dezember

Dom, 8.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst (Gene­ral­vi­kar)

Dom, 9.30 Uhr: Pon­ti­fi­k­al­got­tes­dienst (Weih­bi­schof, LIVE­STREAM)

Dom, 11.30 Uhr: Fest­got­tes­dienst (Dom­pfar­rer)

Dom, 17.00 Uhr: Fest­an­dacht (Dom­pfar­rer)

St. Jakob, 7.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Joseph Wil­den­sorg, 10.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst (Dom­pfar­rer)

St. Mar­tin, 11.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst (kei­ne Anmel­dung nötig)

St. Mar­tin, 19.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst (kei­ne Anm. nötig)

St. Josef im Hain, 9.30 Uhr: Fest­got­tes­dienst (kei­ne Anm. nötig)

Obe­re Pfar­re, 11.00 Uhr: Fest­got­tes­dienst (kei­ne Anm. nötig)

St. Urban, 9.30 Uhr: Fest­got­tes­dienst (kei­ne Anm. nötig)

St. Josef Gaustadt, 10.00 Uhr: Festgottesdienst

Hei­lig­grab, 8.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Otto, 9.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Anna: 9.00 Uhr: Festgottesdienst

St. Gan­golf, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Hein­rich, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Kuni­gund, 10.30 Uhr: Pfarr­got­tes­dienst mit Kindersegnung

St. Wolf­gang, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Hein­rich, 18.00 Uhr: Festgottesdienst

Wer kei­nen Weih­nachts­got­tes­dienst besu­chen will oder kann, hat die Mög­lich­keit, einen Haus­got­tes­dienst zu fei­ern. Text- und Lied­vor­schlä­ge fin­den sich hier:

https://​leben​.erz​bis​tum​-bam​berg​.de/​g​e​s​c​h​i​c​h​t​e​n​/​h​a​u​s​g​o​t​t​e​s​d​i​e​nst